Advent-Safari

ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Lukas Nemecz will beim letzten Event vor dem Jahreswechsel im Leopard Creek GC noch einmal richtig auftrumpfen um die Heimreise aus dem südafrikanischen Busch mit gestärktem Selbstvertrauen antreten zu können.

Von Beginn an machte Lukas Nemecz kein Geheimnis daraus, dass er zwar klarerweise bei seinen zwei Südafrika-Turnieren vor dem Jahreswechsel stark anschreiben will, parallel dazu jedoch auch die hervorragenden Trainingsmöglichkeiten während des Sommers auf der Südhalbkugel nützen möchte, weswegen er noch am Spiel feilt und an einigen Stellschrauben dreht.

Dies machte sich auch vergangene Woche in Johannesburg bemerkbar, wo er zwar dank einer ganz starken Runde recht souverän den Cut meisterte, nach leichtem Hitzschlag und fehlendem Fokus in der Höhenlage am Ende aber gerade mal die rote Laterne vermeiden konnte. “Jetzt geht’s wieder auf normale Höhenlage, auf Leopard Creek freue ich mich schon”, richtete er den Blick bereits nach der Finalrunde auf die anstehende Aufgabe in Malelane.

Der Kurs zählt mit Sicherheit zu den spektakulärsten des gesamten DP World Tour Kalenders, denn mitten im südafrikanischen Busch steht in dieser Woche eine regelrechte Golfsafari auf dem Programm. Die Par 72 Wiese ist für den 33-jährigen noch ziemliches Neuland, denn aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Alfred Dunhill Championship im Jahr 2020 zum letzten Mal ausgetragen, wo der Jung-Vater noch hauptberuflich auf der Challenge Tour engagiert war.

Zwischen den “Big-Five” das afrikanischen Kontinents hofft Lukas nun aber noch auf eine letzte starke Woche im Jahr 2022 um die Heimreise zum ersten gemeinsamen Weihnachten mit Sohn Leopold mit gestärktem Selbstvertrauen und einem zählbaren Ergebnis im neuen Race to Dubai antreten zu können.

Das Wetter dürfte sich einigermaßen regnerisch präsentieren, denn bei Spitzenwerten von rund 30 Grad sind nahezu jeden Tag Regenschauer vorhergesagt. Los geht es für den einzigen Österreicher im Feld beim 1,5 Millionen Event am Donnerstag um bereits 6:00 MEZ gemeinsam mit Stephen Ferreira (POR) und Lokalmatador Hennie Du Plessis (RSA).

>> SKY überträgt Live und in HD von den Alfred Dunhill Championship.