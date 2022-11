Fehlerlos in Cancun

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Matthias Schwab zeigt auch am Moving Day im El Camaleón GC eine starke Leistung und hat nach einer fehlerfreien 66 (-5) in Cancun sein erstes Topergebnis der neuen Saison richtiggehend greifbar.

Matthias Schwab zeigte auch am Freitag mit einer fehlerlosen 68 (-3) wieder eine durchaus starke Leistung und geht bei gesamt 8 unter Par nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende. Am Moving Day will er das solide Spiel nun klarerweise weiter durchziehen und hofft auf eine noch etwas schärfere Performance auf den Grüns um mit den tiefen Scores richtig Schritt halten zu können.

Der erste Teeshot biegt dann zwar gleich unangenehm ab und auch mit der Annäherung findet er das erste Grün nicht, dank gefühlvollem Kurzspiel kratzt er aber noch das anfängliche Par auf die Scorecard. Bereits auf der 2 passt dann aber das lange Spiel auf den Punkt, was prompt auch im ersten Birdie mündet. Das spornt den Rohrmooser sichtlich auch so richtig an, denn sofort legt er auf der 3 weiter nach und schließt so in Windeseile wieder die Lücke zu den Top 10.

Nach einem sicheren Par am Par 3 danach, geht sich nach sehenswerter Grünattacke am Par 5 der 5 bereits der dritte rote Eintrag aus, womit er sich in der frühen Phase der dritten Runde perfekt in den Birdiereigen einklinkt. Danach ebbt der gewinnbringende Schwung zwar etwas ab, er bleibt jedoch die gesamten Frontnine über fehlerlos und biegt so bei 3 unter Par auf die hinteren neun Löcher ab.

Makellose Vorstellung

Erst am Par 5 der 13 kommt dann wieder Farbe aufs Tableau, da er sich selbst von einer eingebunkerten Annäherung nicht vom vierten Schlaggewinn abhalten lässt. Das heizt auch den Putter wieder an, denn dieser lässt gleich danach das nächste Erfolgserlebnis springen, womit er sogar bereits in den Top 5 auftaucht.

Am Ende unterschreibt Matthias Schwab nach der bogeyfreien Vorstellung vom Vortag mit der 66 (-5) gleich eine weitere fehlerlose Runde und hat damit in Cancun vor den letzten 18 Löchern als 7. das erste Topergebnis der neuen Saison klar in Reichweite. Russell Henley (USA) diktiert nach einer 65 (-6) und bei gesamt 22 unter Par klar das Tempo.

“Es läuft gut in Mexiko. Ich habe die letzten 36 Löcher kein Bogey gespielt. Mein Spiel fühlt sich gut und sicher an. Die vierte Runde werde ich am Sonntag mit der selben Strategie in Angriff nehmen”, zeigt er sich mit dem bisherigen Turnierverlauf klarerweise sehr zufrieden.

Leaderboard Mayakoba Championship

