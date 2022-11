Spiel durchgezogen

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab zeigt auch am Freitag im El Camaleón GC wieder starkes Golf und bringt sich mit einer fehlerlosen 68 (-3) in eine richtig vielversprechende Ausgangslage. Sepp Straka kommt am zweiten Spieltag nicht wirklich ins Rollen und verpasst in Cancun mit einer 74 den Cut.

Matthias Schwab kann einmal mehr auf einen sehenswerten Auftakt zurückblicken, denn nach einer 66 (-5) liegt der Rohrmooser knapp hinter den Top 10 in vielversprechender Lauerposition. Am Freitag sollten nun die Parallelen zur Vorwoche jedoch abreißen, denn auf den Bermudas verpasste er mit einer durchwachsenen zweiten Runde noch knapp den Cut.

Mit ganz sicheren Pars beginnt der zweite Spieltag aus Sicht des Steirers durchaus souverän. Am Par 5 der 5 kann er dann aus dem sehenswerten langen Spiel auch erstmals richtig Kapital schlagen, da er sich die Birdiechance nach gelungener Grünattacke nicht mehr vom Putter nehmen lässt und so den ersten roten Eintrag des Tages auf der Scorecard verewigt.

Nach kurzer Verschnaufpause hat er auch die zweite lange Bahn der Frontnine bestens im Griff und holt sich nach guter Annäherung das nächste Birdie ab, womit er zumindest vorerst sogar unter den Top 5 auftaucht. An die starke Phase kann er danach zwar auf den folgenden Löchern nicht weiter anknüpfen, macht mit Pars aber auch nichts verkehrt und hält sich so weiterhin im Spitzenfeld.

Erst zum Abschluss der Runde auf der 18 bringt er dann den Putter noch einmal richtig auf Temperatur und kann einen gelungenen Approach in das dritte Birdie und somit in Zählbares ummünzen. Mit der bogeyfreien 68 (-3) bringt er sich vor dem Wochenende als 14. sogar in eine sehr vielversprechende Ausgangslage und hat bei ähnlicher Performance mit Sicherheit alle Chancen Mexiko mit dem ersten Topergebnis der Saison wieder zu verlassen.

“Es freut mich, dass ich mein Spiel auch heute wieder durchziehen konnte. Bogeyfrei ist immer gut. Mit ein wenig Glück auf den Grüns wäre heute noch deutlich mehr möglich gewesen. Ich konzentriere mich jetzt auf die kommenden Runden und will natürlich weiterhin unter Par Ergebnisse ins Clubhaus bringen”, hat er den Fokus bereits aufs Wochenende gerichtet.

Freizeit in Cancun

Sepp Straka hatte am Donnerstag vor allem mit den Par 5 Löchern der Frontnine so seine liebe Mühe, denn auf beiden langen Bahnen konnte er Bogeys nicht mehr abwenden und startet so nach der 69 (-2) nur genau von der erwarteten Cutlinie aus ins Wochenende. Wie Landsmann Matthias Schwab hat jedoch auch Österreichs Nummer 1 am Freitag den kleinen Bonus einer früheren Startzeit.

Gleich der erste Abschlag biegt dann etwas unangenehm in die Native Area ab, von wo aus er das Grün nicht erreicht. Da er sich im Anschluss nicht mehr zum anfänglichen Par scramblen kann, rutscht er vorerst hinter die gezogene Linie zurück. Der gebürtige Wiener zeigt sich davon jedoch recht unbeeindruckt, stabilisiert sein Spiel sofort wieder und darf sich schließlich am Par 3 der 4 auch über den scoretechnischen Ausgleich freuen.

Wieder hat er allerdings auf den beiden langen Löchern der vorderen Platzhälfte so seine liebe Mühe. Zwar muss er diesmal keine Bogeys einstecken, nach Ungenauigkeiten geht sich aber auch kein weiteres Birdie aus. So zäh sich die Par 5 gestalten, so gut hat er allerdings die Par 3 Löcher im Griff, denn kaum auf den Backnine angekommen rollt er auf der 10 den fälligen Birdieputt ins Loch und bringt sich so auch wieder auf Wochenendkurs.

Zwei Löcher später verlässt er diesen jedoch wieder denn vom Tee weg läuft so ziemlich alles schief was schief laufen kann, da er aus dem Rough nur die Native Area findet, von wo aus er beim ersten Versuch nicht wegkommt und so am Ende sogar das Doppelbogey aufleuchten hat. Reaktion kann er darauf keine mehr setzen und da sich schließlich auf der 16 und der 18 noch weitere Fehler einschleichen, muss er mit einer 74 (+3) mit einem “Missed Cut” leben.

Russell Henley (USA) packt auch am Freitag wieder eine 63 (-8) aus und geht bei gesamt 16 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard Mayakoba Championship

