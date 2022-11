Auf die Lauer gelegt

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab legt sich zum Auftakt im El Camaleón GC mit einer 66 (-5) in vielversprechender Position auf die Lauer. Sepp Straka hat im mexikanischen Urlaubsparadies Cancun vor allem mit den Par 5 nach dem Turn so seine liebe Mühe und liegt nach einer 69 (-2) gerade mal auf Cutkurs.

Sepp Straka und Matthias Schwab biegen im mexikanischen Cancun langsam auf die Zielgerade eines langen Golfjahres ab. Sepp kennt den El Camaleón Golf Course von Mayakoba bereits sehr gut und erreichte im Vorjahr einen 33. Rang. Matthias Schwab geht dagegen erstmals im mexikanischen Urlaubsparadies auf Birdiejagd. Viktor Hovland (NOR) ist nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Vorjahr der Mann, den es zu schlagen gilt, was unter anderem Scottie Scheffler, Billy Horschel oder Tony Finau (alle USA) versuchen werden.

Nach zwei soliden anfänglichen Pars kann Matthias Schwab auf der 12 schließlich dank starker Annäherung und sehenswertem Putt das erste Birdie verzeichnen und da er sich gleich danach auch vom ersten Par 5 der Runde einen roten Eintrag krallt, kann er auf einen durchaus gelungenen Start zurückblicken. Danach wird es allerdings etwas ungenauer, dank starkem Kurzspiel scrambled er sich aber sowohl auf der 16 als auch auf der 17 noch zu Pars und agiert so auch weiterhin noch mit blütenweißer Weste.

Nach sieben Pars in Folge geht sich schließlich auf der 3 dann mit einem starken Putt das dritte Birdie aus und da er wie schon vor dem Turn auch diesmal wieder einen Doppelpack schnürt, kommen sogar die Top 10 bereits klar und deutlich in Sichtweite. Am Par 5 danach lässt er zwar das nächste Birdie noch liegen, den Fuß hat er aber weiterhin voll am Gaspedal, wie der nächste rote Doppelpack beweist, womit er endgültig unter den besten 10 auftaucht.

Am Schlussloch findet der Abschlag dann jedoch nur das Rough, von wo aus er den Ball lediglich im Grünbunker unterbringt. Da der Sand Save nicht mehr gelingen will, muss er am Schlussloch doch noch den ersten Fehler einstecken. Zwar rutscht er mit dem abschließenden Bogey noch aus den Top 10, schafft sich mit der 66 (-5) und Rang 19 aber eine sehr gute Ausgangslage für das angepeilte Topergebnis.

“Ich bin zufrieden, denn es war heute wieder gutes Golf von mir. Es ist eindeutig ein positiver Formverlauf da. Ich muss diese Performance jetzt ‘nur’ drei weitere Runden auf den Platz bringen, dann bin ich am Sonntag vorne mit dabei”, spricht er nach der Auftaktrunde dezidiert an, worauf es in den nächsten Tagen ankommen wird.

Zumindest auf Cutkurs

Mit souveränem Spiel von Tee bis Grün nimmt Sepp Straka am Donnerstag Nachmittag auf den ersten Bahnen ohne große Probleme die ersten Pars mit. Zwar verpasst er auf der 13, dem ersten Par 5 der Runde, noch den erhofften Schlaggewinn, holt das Birdie aber prompt auf der 14 nach und mischt so bei doch recht ansehnlichen Scores erstmals im roten Bereich mit. Das bringt den Longhitter auch einigermaßen auf den Geschmack, denn schon zwei Löcher später kann er eine starke Annäherung gewinnbringend in Form des zweiten Birdies ummünzen.

Nach weiterhin makelloser Performance legt er kaum auf den Frontnine angekommen aus dem Rough einen Approach stark zur Fahne, sackt Minuten später sein drittes Birdie ein und arbeitet sich so immer weiter im Klassement in die richtige Richtung nach vor. Nur kurz muss er sich dann etwas gedulden, bis am Par 3 der 4 dank eines gelungenen Teeshots schon das nächste Erfolgserlebnis aufleuchtet. Nachdem am Par 5 danach dann allerdings der Teeshot ins H2O segelt, muss er schließlich auch das erste Bogey einstecken.

Auch mit der letzten langen Bahn hat der Honda Classic Champion so seine liebe Mühe, da sich nach einem Ausflug in die Native Area und einem verpassten Sand Save erneut nur ein Bogey ausgeht, was ihn sogar bis an die erwartete Cutmarke zurückkrasseln lässt. Am Ende marschiert er mit der 69 (-2) über die Ziellinie und geht so als 64. in den zweiten Spieltag. Will Gordon (USA) setzt mit einer 62 (-9) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard Mayakoba Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Mayakoba Championship.