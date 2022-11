Birdiejagd im Urlaubsparadies

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Sepp Straka hofft im mexikanischen Urlaubsparadies auf zahlreiche Birdies. Matthias Schwab will im El Camaleón GC endlich vier konstant gute Runden zu Papier bringen.

Langsam aber sicher biegt das Golfjahr 2022 auch für Österreichs PGA Tour Spieler in die Zielgerade ab. Nach sensationellen Ergebnissen in den letzten Monaten, mit unter anderem dem Sieg in Florida und zwei knappen Niederlagen im Stechen, will Sepp Straka nun noch einmal beim anstehenden letzten Stretch vor Weihnachten das Gaspedal so richtig durchdrücken.

Zunächst steht mit den Mayakoba Championship das mexikanische Traditionsturnier der PGA Tour Saison auf dem Programm, wobei der Longhitter die Wiese bereits durchaus gut kennt und letzte Saison einen 33. Platz mitnehmen konnte. Bei paradiesischer Kulisse am Golf von Mexiko sollen am Küstenkurs wieder etliche Birdies auf die Habenseite wandern.

Das Gelände zählt zwar nicht unbedingt zu den anspruchsvollsten Terrains des Kalenders, der Wind könnte sich aber doch einigermaßen in das Spielgeschehen einmischen und für deutliche Verschärfungen sorgen. Hat Sepp jedoch auch in Mexiko wieder vom Tee das Visier gut eingestellt, könnte ihm genau dieser Umstand am Ende womöglich aber sogar in die Hände spielen und ihm einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz ermöglichen.

Konstanz gefragt

Gänzlich anders als bei Sepp Straka stellt sich die Ausgangslage bei Landsmann Matthias Schwab dar. Der Steirer ist seit Monaten auf der Suche nach der Form, was letzte Saison sogar noch zu einer kleinen Zitterpartie in Sachen PGA Tourcard führte. Diese konnte er am Ende zwar verteidigen, wirklich rund läuft es jedoch auch in der neuen FedEx-Cup Wertung noch nicht.

Lediglich 10 Pünktchen konnte der Rohrmooser bislang auf die Habenseite ziehen, was im Jahresranking derzeit nur für Platz 158 von 190 geführten Spielern reicht. Dabei ist es auch immer wieder die Konstanz, die ihm einen Strich durch die Rechnung macht. So auch erst vergangene Woche auf den Bermudas, wo er nach fehlerloser Auftaktrunde und recht vielversprechender Position am Ende sogar noch knapp den Cut verpasste und so einmal mehr leer ausging.

Wie aus dem “Lager-Schwab” zu vernehmen ist, weiß man jedoch woran es liegt und arbeitet genau an diesen Aspekten um in den nächsten Wochen und Monaten erfolgreicher agieren zu können. Der Anfang hierzu soll bereits in dieser Woche erfolgen, denn mit einem starken Turnier in Mexiko könnte Matthias sich nicht nur die Selbstverständlichkeit im Spiel zurückholen, sondern klarerweise auch das Selbstvertrauen wieder deutlich stärken.

Wie nahezu jedes Jahr ist das 8,2 Millionen Dollar Event auch heuer wieder stark besetzt, denn unter anderem Scottie Scheffler, Billy Horschel oder auch Tony Finau (alle USA) werden alles daran setzen um Titelverteidiger Viktor Hovland (NOR) am Sonntag als Champion ablösen zu können. Los geht es am Donnerstag für Matthias Schwab um 17:35 MEZ auf der 10. Sepp Straka startet eine knappe Stunde später um 18:30 MEZ ebenfalls von der 10 weg ins Turnier.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Mayakoba Championship.