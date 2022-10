Bogeyfreies Saisonende

PORTUGAL MASTERS – FINAL: Lukas Nemecz kann zwar im Victoria GC die Spitzenplätze nicht mehr attackieren und verpasst so auch die Qualifikation für das große Tourfinale, mit einer fehlerlosen 68 (-3) beendet er nach der souveränen Verteidigung der Tourcard die Saison aber durchaus gelungen.

Lukas Nemecz verbesserte sich am Samstag mit einer 68 (-3) bis ins solide Mittelfeld, kam damit den Spitzenrängen jedoch nicht wirklich näher. Mit einem absoluten Topergebnis könnte sich der Steirer sogar noch für das große Tourfinale in Dubai qualifizieren, bei bereits fünf Schlägen Rückstand auf die Top 10 müsste ihm am Sonntag aber wohl bereits eine absolute Traumrunde aufgehen.

Nachdem am Freitag und Samstag die Runde mit Birdies perfekt begann, gelingt auch am Sonntag wieder fast ein Start nach Maß, allerdings wollen auf den ersten Bahnen die durchaus machbaren Birdieputts um Haaresbreite noch nicht fallen, womit er im Klassement auch rasch weiter zurückgereicht wird. Generell will der Putter am Sonntag einfach nicht wirklich auf Temperatur kommen und neben ausgelassenen Möglichkeiten schleichen sich zusehends auch kleine Ungenauigkeiten ein. Immerhin kratzt er auf der 7 nach verzogener Annäherung noch das nächste Par auf die Scorecard.

Am Par 5 der 12 endet dann aber endlich die so hartnäckige Parserie, da er eine knapp neben dem Grün geparkte Attacke ohne große Schwierigkeiten in das erste Birdie ummünzen kann. Nach weiteren soliden Pars stopft er schließlich auf der 15 aus knapp zwei Metern den nächsten Birdieputt und spielt sich so zumindest wieder an die Ausgangsposition im Klassement zurück. Sehenswert bringt er am letzten Par 5 dann die Grünattacke am Kurzgemähten unter und kann mit seinem dritten roten Eintrag endgültig erstmals ein paar Ränge gutmachen.

Mit einem soliden Par lässt er auf der 18 nichts mehr anbrennen und steht so am Ende mit der fehlerlosen 68 (-3) beim Recording. Große Sprünge gehen sich damit angesichts der erneut sehr guten Scores zwar keine mehr aus, wie ein 34. Platz zeigt, mit dem bogeyfreien Sonntag beendet er einen durchaus gewinnbringenden aber körperlich doch sehr anstrengenden Turnierstretch aber auf jeden Fall mehr als ansehnlich. Jordan Smith (ENG) feiert bei gesamt 30 unter Par einen recht ungefährdeten Sieg.

Souverän die Tourcard verteidigt

Was Lukas Nemecz bei seinem erstmaligen Aufstieg auf die damalige European Tour 2014 noch verwehrt blieb, klappte heuer auf der DP World Tour deutlich besser, denn rückblickend betrachtet verteidigte der Grazer seine Tourcard durchaus souverän. Dabei profitierte er vor allem von einem guten Stretch zu Beginn der Saison und einem starken Finish bei den letzten Events auf der Iberischen Halbinsel.

Nachdem der Steirer bei der mit 6 Millionen Euro dotierten Nedbank Challenge in zwei Wochen nicht mitwirkt, muss er als 84. der Jahreswertung beim großen Tourfinale der Top 60 in Dubai zwar zuschauen, kommende Saison wird er mit seiner Kategorie aber wohl keinerlei Probleme haben auf der DP World Tour einen mehr als vollen Turnierkalender zu organisieren.

“Fehlerlos ist auf alle Fälle cool, wobei ich heute unglaublich viel liegengelassen habe, auch weil einige wirklich unglückliche Kicks dabei waren. Aber es gibt eben solche Tage, wo man einfach nicht gut scored. Eine bogeyfreie 68 (-3) ist jetzt aber nicht verkehrt. Ich bin auch mit der Woche ganz zufrieden. Es war ein ‘Low-Scoring Turnier’, was jetzt nicht unbedingt meines ist, aber es hat Spaß gemacht”, lässt er die Finalrunde noch einmal Revue passieren.

Mit der Nedbank in zwei Wochen rechnet er aufgrund der Platzierung in der Jahreswertung nicht mehr, wie er selbst sagt: “Ich denke nicht, dass sich das noch ausgehen wird. Derzeit ist der 75. noch drin und viel wird sich da nicht mehr ändern. Es war jetzt am Ende der Saison aber ein super Stretch für mich. Körperlich bin ich jetzt auch schon ziemlich leer, mental allerdings durchaus noch frisch. Jetzt steht mal Regeneration am Programm und kleine Wehwechen auskurieren. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht zwei Turniere heuer in Südafrika noch spiele, aber jetzt heißt es erstmal analysieren.”

