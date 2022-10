Wandern: Packliste für sichere Wandererfahrung

Wandern ist eine großartige Möglichkeit, die Natur zu erleben und zu genießen. Aber bevor Sie sich auf den Weg machen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Ausrüstung haben.

Hier finden Sie eine Liste mit den wichtigsten Dingen, die Sie zum Wandern brauchen, um loszulegen.

Schuhe

Ein gutes Paar Wanderstiefel oder -schuhe ist ein Muss. Sie sollten bequem sein und guten Halt bieten. Achten Sie auf einen Stiefel mit wasserdichter und atmungsaktiver Membran, damit Ihre Füße trocken und bequem bleiben. Auch ein griffiges Profil unter der Sohle ist sehr entscheidend.

Kleidung

Mehrschichtige Kleidung ist überaus wichtig beim Wandern. Beginnen Sie mit einer Grundschicht aus atmungsaktivem Material, das den Schweiß nach außen transportiert. Fügen Sie eine mittlere Schicht zur Isolierung und eine wasserdichte Außenschicht zum Schutz vor den Elementen hinzu. Packen Sie zusätzliche Socken, ein trockenes T-Shirt für die Pause sowie Mütze und Handschuhe ein, falls es kalt oder nass wird.

Rucksack

Ein guter Rucksack verteilt das Gewicht Ihrer Ausrüstung so, wie sie es möchten. Das Hauptgewicht gehört dabei auf die Hüfte, die Schultern sollen den Rucksack nur stabilisieren. Dazu braucht der Rucksack bequeme Gurte. Wählen Sie eine Größe, in die Ihre gesamte Ausrüstung ohne Probleme passt, die aber nicht zu sperrig oder schwer ist.

Zelt und Schlafsack

Ein leichtes Zelt ist eine gute Option für Wanderungen, aber Sie können auch ein Tarp oder einen Biwaksack verwenden. Achten Sie darauf, dass Ihr Unterschlupf leicht genug ist, um ihn zu tragen, der Sie aber dennoch vor den Elementen schützt. Ein Blick in die Wetterprognose hilft auch hier bei der Beurteilung der nötigen Ausrüstung.

Wenn Sie Übernachtung brauchen, nehmen Sie auch einen möglichst leichten, aber genügend warmen Schlafsack und eine Isomatte mit. Wählen Sie einen Schlafsack, der für den Temperaturbereich geeignet ist, in dem Sie wandern werden.

Kochgeschirr

Wenn Sie beim Wandern kochen wollen, brauchen Sie einen Kocher , einen Topf und Kochgeschirr. Sie können auch ein Lagerfeuer machen, benötigen dafür aber einen Feueranzünder und trockenes Holz. Auch, wenn Sie selbst nicht kochen werden, nehmen Sie Proviant mit, der nicht schnell verdirbt.

Navigation

Eine Karte und ein Kompass sind für die Navigation unerlässlich. Ein GPS-Gerät kann ebenfalls hilfreich sein, aber vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, wie man es benutzt, bevor Sie losziehen.

Erste-Hilfe-Pack

Ein Erste-Hilfe-Pack ist ein Muss für den Fall einer Verletzung. Achten Sie darauf, dass Sie alles für häufige Probleme wie Blasen, Schnitte und Schürfwunden einpacken.

Behälter für Wasser

Sie brauchen eine Wasserflasche aus stabilem Kunststoff oder Metall. Eine solche Flasche kann viele Jahre lang verwendet werden. So sparen Sie Ihr Geld und schützen die Umwelt. Sie brauchen nicht jedes Mal Wasser in Flaschen kaufen und die Produktion von Plastik fördern.

Wandergamaschen

Wandergamaschen sind ein wesentlicher Bestandteil der Ausrüstung für Rucksacktouren im Winter und Frühjahr. Viele verwenden sie auch ganzjährig, vor allem bei Wanderungen in nassen Regionen.

Regenmantel

Ein Regenmantel oder eine Regenjacke ist das wichtigste Wanderutensil, das bei jedem Wetter im Rucksack sein sollte. Es hilft nicht nur gegen das nass werden, sondern auch gegen Auskühlung bei Wind.

Hut oder Kopftuch

Ein Wanderer muss bei starker Sonnenstrahlung wie im Gebirge einen Hut, ein Kopftuch oder einen Buff tragen. Ohne Hut in der brennenden Sonne zu wandern, kann für Sie sehr gefährlich sein. Mit einem Sonnenstich ist nicht zu spaßen.

Sonnenbrille

Eine Sonnenbrille ist im Sommer notwendig und im Gebirge und im Winter obligatorisch. Besonders bei sonnigem Wetter ist das Gehen auf Schnee sehr gefährlich. Die auf dem Schnee reflektierten Sonnenstrahlen können die Augen “verbrennen”. Ähnliche Probleme liefert heller Kalkstein. Daher ist das Tragen einer Sonnenbrille beim Wandern in den Bergen, insbesondere im Winter und in Karstgebieten, unerlässlich.

Lampe

Für Wanderungen benötigen Sie schon aus Sicherheitsgründen eine Stirnlampe. Besonders in den Übergangsjahreszeiten, im Winter oder in Äquatornähe kann der Wanderer leicht mal in die Dunkelheit geraten. Der größte Vorteil dieser Taschenlampen ist, dass Sie die Hände völlig frei haben. Wählen Sie eine Taschenlampe mit Batterien und nehmen Sie ggf. Ersatzbatterien mit. Es ist selten möglich, elektronische Geräte in der Natur aufzuladen.

Dies sind nur einige der wichtigsten Artikel. Mit der richtigen Ausrüstung sind Sie auf alles vorbereitet, was Ihnen auf dem Weg begegnet. Viel Spaß!