Kleiner Aufstieg

PORTUGAL MASTERS – 3. RUNDE: Lukas Nemecz notiert am Moving Day im Victoria GC mit der 68 (-3) wieder eine sehenswerte Runde und klettert im Klassement etwas weiter nach vor.

Lukas Nemecz ließ am Freitag mit heißem Putter und der 67 (-4) keinerlei Diskussion um den Wochenendeinzug aufkommen. Zwar rangiert der Steirer vor dem Weekend nur auf Rang 45, hat allerdings auch nur vier Schläge Rückstand auf die Top 10. Mit einem absoluten Spitzenresultat könnte er sich sogar noch für das große Tourfinale in Dubai qualifizieren, muss dazu jedoch nach anstrengenden Wochen noch einmal die letzten Kräfte an den kommenden beiden Tagen mobilisieren.

Wie schon am Freitag glüht auch am Samstag in der frühen Phase wieder der Putter und ermöglicht aus fünf Metern gleich auf der 1 das erste Birdie. Nach recht sicheren Pars danach legt er schließlich am Par 5 der 5 die Annäherung stark aufs Grün, krallt sich so Birdie Nummer 2 und bringt sich so langsam aber sicher richtig in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Erst kurz vor dem Turn kommt dann wieder Farbe aufs Tableau, nach verzogener Annäherung und verpasstem Up & Down in Form des ersten Bogeys jedoch die eindeutig verkehrte.

Immerhin lässt er sich vom Fehler nicht aus der Ruhe bringen und holt sich nach starkem Pitch am Par 5 der 12 auch das nächste Birdie ab. Nachlegen kann er danach jedoch lange Zeit nicht mehr, erst am Schlussloch bringt er noch einmal den Putter auf Temperatur und krallt sich aus 14 Metern noch ein abschließendes Birdie zur 68 (-3).

Damit klettert er im Klassement etwas weiter bis ins solide Mittelfeld auf Rang 37 nach vor, um das absolute Topergebnis am Sonntag jedoch wirklich einsacken zu können, wird der 33-jährige wohl eine richtig tiefe Runde benötigen. Jordan Smith (ENG) startet nach einer 62 (-9) und bei gesamt 22 unter Par in überlegener Führung in den Finaltag.

Leaderboard Portugal Masters

