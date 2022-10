Zittern umsonst

BERMUDA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab kann am Freitag im Port Royal GC mit einer 71 (Par) nicht mehr an die sehenswerte Auftaktrunde anknüpfen. Zwar kann er nach Ende der Runde noch etwas hoffen, am Ende reichen 5 unter Par aber knapp nicht um in Southampton um Preisgeld spielen zu können.

Matthias Schwab zeigte zum Auftakt auf den Bermudas eine durchaus ansprechende Leistung, wenngleich die fehlerlose 66 (-5) bei den allgemein sehr tiefen Scores am Ende sogar “nur” für Rang 29 reichte. Bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 sind die Spitzenränge jedoch nicht weit, andererseits hat er auch zur erwarteten Cutmarke nur einen Schlag Puffer, was dichtgedrängt das Leaderboard im Port Royal GC nach den ersten 18 Löchern wirklich ist.

Auch am Freitag wird in Southampton wieder tief geschossen, womit der Druck auf den Steirer bereits vor seinem ersten Teeshot einigermaßen steigt. Diesem hält er in der frühen Phase aber perfekt stand, denn nach einem anfänglichen Par knallt er bereits auf der 11 eine erste gute Annäherung ins Grün und belohnt sich sofort mit dem ersten Birdie. Zwar zeigt er sich im langen Spiel auch danach recht sicher, verabsäumt es aber vorerst sich weitere gute Möglichkeiten aufzulegen und rutscht so angesichts der guten Scores mit Pars langsam aber sicher im Klassement unangenehm zurück.

Weit abgerutscht

Der lange Leerlauf fällt kurz nach dem Turn dann sogar doppelt bitter ins Gewicht, denn zu den verpassten Birdies gesellen sich schließlich auf der 1 nach verpasstem Up & Down und am Par 5 danach nach verzogenem Drive die ersten Bogeys, die ihn sogar hinter die gezogene Linie zurückfallen lassen. Auf der 6 kann er dann in den nassen Verhältnissen dank gefühlvollem Putt das zweite Birdie notieren, womit er sich zumindest wieder auf Level Par zurückarbeitet.

Das darauffolgende Par 5 lässt er jedoch ungenützt verstreichen und da er sich danach auf beiden verbleibenden Bahnen keine Birdiechancen geben kann, sondern sogar alle Hände voll zu tun hat um die Pars auf die Scorecard zu kratzen, geht sich sogar nur die 71 (Par) aus. Damit darf er zwar nach Ende der Runde noch etwas auf den Cut hoffen, am Ende reichen 5 unter Par mit Rang 68 aber knapp nicht um aus Southampton Preisgeld mitnehmen zu können.

Die nächste Chance ergibt sich jedoch bereits kommende Woche, wenn er bei den Mayakoba Championship in Mexiko wieder abschlagen wird. Ben Crane (USA) startet bei gesamt 14 unter Par als Leader ins Wochenende.

Leaderboard Bermuda Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Bermuda Championship.