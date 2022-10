Lücke verkleinert

PORTUGAL MASTERS – 2. RUNDE: Lukas Nemecz lässt am Freitag im Victoria GC in Sachen Cut rein gar nichts anbrennen und verkleinert mit einer 67 (-4) sogar etwas den Abstand zu den Spitzenplätzen.

Lukas Nemecz konnte zwar zum Auftakt am Donnerstag Nachmittag mit den tiefen Scores nicht wirklich Schritt halten, mit einer 69 (-2) brachte sich der Steirer aber immerhin auf Cutkurs. Nachdem er die Tourcard bereits klar fixiert hat, könnte er sich am Ende der Woche sogar noch für das große Tourfinale in Dubai qualifizieren, wobei er hierfür ein absolutes Topergebnis benötigen würde. Um dieses Ziel noch erreichen zu können, wird er an den kommenden Tagen jedoch zulegen müssen.

Der Putter glüht jedenfalls gleich zu Beginn, denn schon auf der 1 rollt der Birdieversuch aus knapp acht Metern perfekt ins Loch. Auch danach hält der 14. Schläger im Bag zunächst noch sehenswert die Temperatur, wie ein weiteres Birdie bereits auf der 3 aus gut vier Metern zeigt. Wie aus dem Nichts kühlt das Gerät fürs Kurzgemähte danach allerdings spürbar ab und brummt ihm aus sieben Metern mit einem Dreiputt auch das erste Bogey auf.

Der Fehler bremst den anfänglichen Schwung auch sichtbar ein, denn mit Pars macht er danach zwar nichts verkehrt, muss sich jedoch bis zur 9 gedulden, ehe aus sechs Metern der Putter langsam wieder an Temperatur gewinnt. Das kurbelt den Birdierhythmus des Steirers auch kurzzeitig wieder an, da er auf der 10 den Pitch bis auf einen Meter zur Fahne legt und so ohne große Schwierigkeiten sogar den roten Doppelpack schnürt.

Danach wird es jedoch zusehends abenteuerlicher, denn zunächst kratzt er nach Wasserball auf der 11 noch das Par und hat auch am Par 5 danach mit einem verzogenen Drive alle Hände voll zu tun. Danach stabilisiert sich die Performance zwar wieder, weitere Birdies wollen jedoch lange Zeit keine mehr gelingen.

Erst zum Abschluss der Runde holt er sich dann aus fünf Metern noch den fünften roten Eintrag ab und unterschreibt so die 67 (-4). Damit hat er zwar mit den Toprängen noch nichts zu tun, mit starken Runden am Wochenende scheint vom 45. Platz aus und bei nur vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 das erhoffte Spitzenresultat jedoch durchaus noch in Reichweite zu liegen.

“Ich spüre natürlich mittlerweile schon, dass es bereits die 27. Woche für mich in dieser Saison ist, aber soweit geht’s mir ganz gut. Das lange Spiel war die letzten Tage nicht mehr so gut wie noch zuvor, dafür macht sich aber langsam das viele Putt-Training bezahlt, denn der Putter hat heute die -4 fast alleine erspielt”, spricht er vor allem die starke Leistung auf den Grüns an. Gavin Green (MAS) und Jordan Smith (ENG) teilen sich die Spitzenposition bei gesamt 13 unter Par.

Leaderboard Portugal Masters

