Immerhin auf Kurs

PORTUGAL MASTERS – 1. RUNDE: Lukas Nemecz kann zum Auftakt im Victoria GC nicht mit den enorm tiefen Scores Schritt halten und bringt sich mit einer 69 (-2) gerade mal auf Cutkurs.

Nach den höchst erfolgreichen Wochen beim Spanish Swing hängt Lukas Nemecz noch das Portugal Masters an um seine Topform einmal mehr gewinnbringend zu nutzen. Im Victoria GC treffen sich vor allem die aufstrebenden Eurostars wie Bob McIntyre, die Hojgaard Brothers oder die Deutschen Newcomer Yannik Paul und Hurly Long. Am Arnold Palmer-Kurs von Vilamoura spielte Nemecz zuletzt vor 6 Jahren im Rahmen der DP World Tour und erreichte einen verbesserungswürdigen 66. Platz.

Die ersten Abschläge finden am Nachmittag zwar nur das Rough, mit soliden Annäherungen stellen Pars zunächst jedoch kein allzu großes Problem dar. Ausgerechnet das erste Par 5 der Runde wird dann aber etwas zum Stolperstein, denn wieder findet der Abschlag nur das Rough und nachdem er sich danach auch noch einbunkert, will das Up & Down zum Par nicht mehr gelingen, was angesichts der durchwegs tiefen Ergebnisse doppelt unangenehm ins Gewicht fällt.

Danach agiert er im langen Spiel aber doch deutlich genauer und kann sich nach gutem Pitch auf der 15 schließlich auch das erste Birdie sichern, womit er sein Score immerhin wieder auf Level Par zurückdrehen kann. Sehenswert bringt er zwei Löcher später die Grünattacke am Kurzgemähten unter und holt sich zwei Putts später das nächste Birdie ab. Wirklich lange muss er sich dann auch nicht in Geduld üben, denn auf der 3 legt er die Annäherung bis auf 2 Meter zur Fahne und sackt so rasch das nächste Erfolgserlebnis ein.

Weiter nachlegen kann er jedoch nicht mehr, weshalb er sich schlussendlich mit der 69 (-2) anfreunden muss, die ihn zwar gerade noch auf Cutkurs bringt, mit den lukrativen Preisgeldrängen hat er so vom 57. Platz aus aber noch nichts zu tun. Wie tief am Donnerstag wirklich geschossen wird zeigt etwa Jordan Smith (ENG), der sogar eine 62 (-9) aufs Tableau knallt und damit nach den ersten 18 Löchern das Tempo diktiert.

Leaderboard Portugal Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Portugal Masters.