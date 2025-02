Fehlerloser Grundstein

Mit unerwartet tiefen Scores – Jake Knapp (USA) packt sogar eine 59 (-12) aus – kann Sepp Straka zum Auftakt der Cognizant Classic zwar nicht ganz mithalten, dank einer fehlerlosen 67 (-4) legt er aber im PGA National einen guten Grundstein für eine weitere erfolgreiche Turnierwoche.

Mit dem PGA National in Palm Beach Gardens kehrt Sepp Straka an die Stätte seines ersten ganz großen Erfolgs auf der PGA Tour zurück. Vor drei Jahren krönte sich der nun 31-jährige bei den damaligen Honda Classic zu Österreichs erstem PGA Tour Champion überhaupt und schrieb so Golfgeschichte. Mittlerweile ist der gebürtige Wiener auf der Tour voll etabliert, ist amtierender Ryder Cup Sieger und hat sogar noch zwei weitere Siege auf der Habenseite stehen.

Das Par 71 Terrain mit der markanten „Bear Trap“ – der schwierige Stretch der Löcher 15 bis 17 – hat aber einen ganz besonderen Platz im Herzen des Jung-Vaters und nach einer Woche Pause kommt Sepp auch frisch ausgeruht und voller Tatendrang zum Auftakt des Florida-Swings. In der Featured Group mit Cameron Young und Billy Horschel (beide USA) darf er zum Auftakt gleich mit früher Startzeit ran und hofft klarerweise auf einen ansprechenden Start ins 9,2 Millionen Dollar Event.

Am Par 5 der 10 verpasst er zwar nach etwas zu ungenauem Pitch das erhoffte anfängliche Birdie, das Par wandert aber absolut stressfrei auf die Scorecard. Danach nähert er sich aber immer näher den Fahnen an, sowohl aus vier Metern auf der 11 als auch aus 2,5 Metern auf der 12 will der Putter am Weg zum ersten Birdie jedoch noch nicht mitspielen. Nachdem er den Approach bis auf einen knappen Meter zum Loch knallt, leuchtet auf der 13 dann aber schließlich hochverdient das erste Birdie auf.

Nicht in die Falle getappt

Nachlegen kann er vorerst zwar nicht, die berüchtigte Bärenfalle mit den schwierigen Par 3 Löchern und dem trickreichen Par 4 übersteht er aber unbeschadet und hält sich so weiterhin im roten Bereich. Kurz vor dem Turn passt der Chip aus dem Rough am Par 5 der 18 dann auf den Punkt und aus nicht einmal einem Meter kann holt er sich so noch vor dem Wechsel auf die Frontnine das zweite Birdie ab.

Das scheint den Birdiemotor der Nummer 19 der Welt endgültig anzuwerfen, denn sofort legt er auf der 1 aus 1,5 Metern weiter nach und spielt sich damit auch kurzzeitig unter die Top 10. Nach starkem Parsave auf der 2, hält ihn dann am darauffolgenden Par 5 selbst ein versandeter Abschlag dank eines gefühlvollen Sechsmeterputts nicht vom vierten Birdie ab, womit Österreichs Nummer 1 auch die Spitzengruppe weiterhin im Blick behält.

Bei besten Scoringverhältnissen reißt danach der Birdieschwung jedoch etwas ab, immerhin kämpft er sich nach Ungenauigkeiten auf der 6 aus dem Grünbunker noch zu einem weiteren wichtigen Par. Die Spitze – Jake Knapp erwischt den Golftag seines Lebens und knallt mit der 59 (-12) nicht nur einen neuen Platzrekord, sondern auch die erst 15. Runde unter 60 auf der PGA Tour aufs Tableau – enteilt Sepp so jedoch ein wenig.

Bogeyfrei durchgezogen

Im Finish spielt dann auch der Putter nicht mehr richtig nach dem Geschmack des ehemaligen Georgia Bulldogs mit, wie ausgelassene Birdiemöglichkeiten aus rund 2,5 Metern auf der 8 und der 9 einigermaßen unangenehm unter Beweis stellt. Dennoch notiert er mit der fehlerlosen 67 (-4) eine durchaus ansehnliche Auftaktrunde und legt so auch eine gesunde Basis für eine weitere erfolgreiche Turnierwoche.

Leaderboard Cognizant Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von den Cognizant Classic.