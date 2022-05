Gut gekontert

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – 2. RUNDE: Matthias Schwab liegt lange Zeit im Colonial CC souverän auf Cutkurs, bringt sich mit einem mehr als vermeidbaren Doppelbogey auf der 16 aber noch einmal richtig in Schwierigkeiten, derer er sich mit einem roten Eintrag am Schlussloch aber stilvoll entledigt und schließlich doch recht sicher ins Wochenende einzieht.

Matthias Schwab zeigte zum Auftakt im anspruchsvollen Colonial CC von Fort Worth eine durchaus ansprechende Leistung, wenngleich er ohne ein paar durchaus vermeidbare Fehler noch eine deutlich bessere Runde als die 69 (-1) hätte notieren können. Mit der zartrosa Performance reihte sich der Rohrmooser aber im vorderen Mittelfeld ein und hat sogar nur drei Schläge Rückstand auf die gleich acht in Führung liegenden Spieler bei 4 unter Par. Mit später Startzeit hofft der Steirer nun am Freitag auf eine ähnlich starke Leistung wie am ersten Spieltag um die gute Ausgangslage ins Wochenende mitnehmen zu können.

Zwar versandet auf der 1 die Grünattacke rechts neben dem Kurzgemähten, mit viel Gefühl holt sich der Schladming-Pro aber dennoch am anfänglichen Par 5 das Birdie ab und legt so wie schon am ersten Spieltag einen Start nach Maß hin. Auch danach zeigt er im Grunde sehr solides Golf, bis er aus dem Rough auf der 5 das Grün nicht erreicht und mit einem verschobenen Parputt aus knapp zwei Metern auch das erste Bogey einstecken muss. Dieses scheint auch ein leichter Wirkungstreffer zu sein, denn gleich danach überschlägt er das Grün deutlich und brummt sich so prompt den nächsten Fehler auf.

Lange muss er jedoch nicht auf das nächste Erfolgserlebnis warten, da bereits am Par 3 der 8 der Putter wieder Feuer fängt und aus zehn Metern den scoretechnischen Ausgleich ermöglicht. Das stabilisiert auch das lange Spiel wieder zusehends, denn auf den ersten Löchern der Backnine zeigt er zum größten Teil wieder sicheres Golf und kratzt wenn nötig gekonnt aus den Grünbunkern die Pars, womit er nichts weiter anbrennen lässt und sicher auf Cutkurs dahinsegelt.

Das ändert sich jedoch am Par 3 der 16 dann drastisch, wobei ein knapp verfehltes Grün eigentlich noch nicht allzu schwer ins Gewicht fällt, chippt er doch bis auf einen Meter zur Fahne. Allerdings streikt der Putter plötztlich total und lässt ihn sogar aus der kurzen Distanz gleich dreimal ansetzen und mit dem mehr als vermeidbaren Doppelbogey entbrennt nun auf den letzten Löchern sogar noch ein Kampf um den Cut. Eine durchaus gute Birdiechance lässt er auf der 17 aus drei Metern noch ungenützt, aus zwei Metern macht er die Sache auf der 18 dann aber besser und kann mit dem abschließenden Birdie und der 71 (+1) in Sachen Cut endgültig durchatmen.

Leaderboard Charles Schwab Challenge

