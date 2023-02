Gute Erinnerungen

PEBBLE BEACH PRO-AM – VORSCHAU: Matthias Schwab packte letztes Jahr am Freitag in Pebble Beach eine fantastische 62 aus und geht mit dementsprechend guten Erinnerungen in das Traditions Pro-Am in Nordkalifornien.

Langsam aber sicher kommt Matthias Schwab in der noch jungen PGA Tour Saison richtig auf Touren, denn nach einem verpassten Cut auf Hawaii, erging es ihm in La Quinta bereits deutlich besser und dank einer richtig tiefen Finalrunde ging sich am Ende immerhin ein 26. Rang aus, der ihm zumindest ein paar FedEx-Cup Punkte für die Jahreswertung einbrachte.

Nach einer Woche Pause hofft der Schladming-Pro nun beim traditionellen Celebrity Pro-Am in Pebble Beach den nächsten Schritt in Richtung Topergebnis machen zu können. Wie bereits vor zwei Wochen wird auch diesmal wieder auf gleich drei Kursen gespielt, womit der Cut das Feld erst nach dem Samstag trennt.

Aufgrund des Pro-Am Formats sind sowohl Spyglass Hill als auch Monterey Peninsula und der namensgebende Kurs Pebble Beach vom Layout eher gutmütig angelegt, was aller Voraussicht nach wohl zu tiefen Scores führen wird. Vor allem an das majorerprobte Par 72 Linksgelände von Pebble Beach hat der Steirer durchwegs gute Erinnerungen, packte er am Freitag letzten Jahres doch eine 62 aus und sorgte so für die Runde des Tages.

Frisch ausgeruht und mit gutem Gefühl nach der finalen 65 von La Quinta will er nun heuer beim 8,7 Millionen Dollar Event daran klarerweise anknüpfen. Vor allem an der Kontanz muss er aber weiterhin wohl noch etwas arbeiten, schafft er es jedoch vier gleichmäßig gute Runden abzuspulen, könnte sich durchaus am Sonntag das erste Topergebnis der Saison ausgehen, was Matthias Schwab auch in der Jahreswertung entscheidend weiterhelfen würde.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Pebble Beach Pro-Am.