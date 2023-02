Makelloser Start

RAS AL KHAIMAH CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Lukas Nemecz notiert zum Auftakt im Al Hamra GC eine makellose 69 (-3) und verschafft sich so eine vieversprechende Ausgangsposition für das angepeilte Topergebnis.

Vor exakt 12 Monaten marschierte Lukas Nemecz im Emirat Ras Al Khaimah zu einem 3. Platz und legte mit seinem bislang besten Ergebnis auf der DP World Tour den Grundstein für den Erhalt der Tourkarte. Entsprechend optimistisch geht der Grazer in sein heuriges Turnier im Al Hamra GC. Zuletzt in Dubai konnte er zumindest cutten und hofft auf eine Steigerung beim 2 Millionen Dollar-Event.

Auch heuer läuft es zumindest auf den ersten neun Bahnen wieder wie geschmiert für den 33-jährigen, denn gleich auf der 2 schnappt er sich nach starker Annäherung ein schnelles Birdie und legt prompt am darauffolgenden Par 5 mit sehenswertem langen Spiel weiter nach. Mit Pars lässt er in Folge nichts anbrennen und rollt schließlich am Par 3 der 7 den bereits dritten Birdieputt ins Ziel, womit er in der frühen Phase des Turniers im absoluten Spitzenfeld mitmischt.

Auch danach lässt er nichts anbrennen und spult Par um Par ab. Zwar verpasst er so auf beiden Par 5 Löchern der Backnine noch weitere Birdies, bleibt jedoch die gesamte Runde über makellos und verschafft sich so mit einer 69 (-3) eine mehr als vielversprechende Ausgangslage für das angepeilte Spitzenresultat.

Leaderboard Ras al Khaima Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Ras al Khaimah Championship.