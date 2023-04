Gute Figur abgegeben

ZURICH CLASSIC – 1. RUNDE: Matthias Schwab und Vincent Norrman (SWE) geben zum Auftakt in den Bestballs eine durchwegs gute Figur ab, bringen sich mit einer 64 (-8) klar auf Cutkurs und starten im TPC Louisiana mit nur drei Schlägen Rückstand auf das Führungsduo in den freitäglichen Foursomes. „Wir haben gutes Golf gespielt und haben uns bis auf ein Loch sehr gut ergänzt. Mit der Ausgangsposition nach der ersten Runde sollten wir den Cut ins Wochenende schaffen“, denkt der Rohrmooser erst gar nicht an ein mögliches vorzeitiges scheitern am Cut.

Gemeinsam statt Einsam punkten, so das einzigartige Motto auch heuer bei der Zurich Classic, dem einzigen Teambewerb, der FedExCup-Punkte ausspielt. Matthias Schwab geht gemeinsam mit Vincent Norrman, dem schwedischen Korn Ferry Tour-Aufsteiger, an den Start. Gespielt wird in Fourballs und Foursomes um 400 FedExCup-Punkte für den Sieger sowie ein Gesamtpreisgeld von 8,6 Millionen Dollar.

Matt Fitzpatrick (ENG) kommt als frisch gebackener Turniersieger aus Hilton Head Island angereist und bildet mit seinem Bruder Alex ein Team. Titelverteidiger Cantlay / Schauffele sind neben Homa / Morikawa und Horschel / Burns (alle USA) die Mitfavoriten in einem nach Masters und Heritage überraschend stark besetztem Feld.

Gleich zu Beginn ist Matthias Schwab dann hellwach, denn nach starker Annäherung lässt er sich auf der 1 die Birdiechance nicht vom Putter nehmen und nachdem beide am darauffolgenden Par 5 das Birdie notieren, rangiert das Zweiergespann nach nur zwei gespielten Löchern bereits klar im roten Bereich. Nach starker Rettungsaktion von Matthias aus dem Grünbunker zum Par am ersten Par 3, kommt schließlich Vincent Norrman immer besser ins Spiel und drückt danach mit einem Birdierun richtig aufs Tempo, denn mit roten Einträgen auf der 4, der 6 und dem Par 5 der 7 pusht er das Duo sehenswert weiter nach vor.

Gut zu Ende gebracht

Am Par 3 der 8 ist dann der Rohrmooser wieder zur Stelle, stopft aus sechs Metern zum nächsten Birdie und zeigt so eindrucksvoll, dass sich die beiden zumindest in der frühen Phase des Turniers bestens ergänzen. Auch die zweiten Neun lassen sich durchaus gut an, denn mit dem nächsten Birdie am Par 5 der 11 kommen langsam aber sicher auch die Top 10 ins Blickfeld. Nur kurz gönnen sich die beiden eine Verschnaufpause, ehe Matthias aus vier Metern gleich das nächste Erfolgserlebnis auf die Scorecard zaubert.

Danach schläft das Spiel der beiden jedoch einigermaßen ein und da Norrman am Par 3 der 17 wassert und Matthias nach knapp gemisstem Grün das Par nicht mehr kratzen kann, leuchtet sogar spät noch ein Bogey auf, dass die beiden am Par 5 Schlussloch jedoch wieder egalisieren können. Mit der 64 (-8) legen Matthias Schwab und Vincent Norrman einen durchaus gelungenen Start hin und starten als 14. und mit nur drei Schlägen Rückstand auf die Leader Wyndham Clark und Beau Hossler (beide USA) in die freitäglichen Foursomes.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zurich Classic.