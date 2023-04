Aufenthalt verlängert

ISPS HANDA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Lukas Nemecz steigert am Freitag im PGM Ishioka GC seine Birdiequote deutlich und verlängert nach einer 67 (-3) und einem geschafften Cut seinen Aufenthalt in Japan um zwei weitere Tage.

Lukas Nemecz zeigte zum Auftakt in Japan zwar eine recht solide Leistung, konnte sich jedoch nicht wirklich viele Birdiechancen erarbeiten, weshalb sich am Ende nur ein einziger roter Eintrag ausging, den er sich jedoch sogar mit einem Fehler wieder ausradierte. Am Freitag muss der Steirer mit späterer Startzeit somit bereits aufs Gaspedal drücken, denn bei bereits zwei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke, wird er wohl eine Runde deutlich im roten Bereich benötigen um in dieser Woche nicht leer auszugehen.

Nach recht solidem Start torpediert er sich die erhoffte Aufholjagd dann am ersten Par 3 der Runde, denn auf der 4 kann er sich nicht mehr zum Par retten und vergößert so recht rasch den Rückstand auf die Cutmarke weiter. Sichtlich lockt der Fehler den Steirer aber richtiggehend aus der Reserve, denn sofort setzt er am darauffolgenden Par 5 den Konter und drückt sein Score auf der 6 dann sogar erstmals in den roten Bereich, womit er wieder voll an der gezogenen Linie dran ist.

Starkes Finish

Auf den Backnine schläft der gewinnbringende Schwung dann vorerst wieder ein, denn auf der 11 muss er den zweiten Fehler einstecken, den er jedoch wie schon vor dem Turn mit einem weiteren Birdie sofort wieder ausradiert. Gegen Ende kommt er dann so richtig ins Laufen und schnürt von der 14 weg sogar einen Birdie-Hattrick, womit er nicht nur erstmals über die erwartete Wochenendmarke klettert, sondern sich sogar deutlich Luft verschafft.

Den Puffer benötigt er am Ende auch, da sich am Par 3 der 17 auch noch ein Fehler einschleicht. Mit der 67 (-3) lässt er als 46. in Sachen Cut aber nichts anbrennen und hat, einem dichtgedrängten Leaderboard sei Dank, mit zwei guten Runden am Wochenende auch auf jeden Fall noch gute Chancen auf ein Topergebnis. Gleich drei Spieler teilen sich bei gesamt 10 unter Par die Führungsrolle.

Nach der Runde meint er: „Es ist alles sehr eng beisammen da ist noch vieles möglich. Ich habe zum Glück heute sehr gut gespielt auf den letzten Löchern. Vor allem das Kurzspiel und der Putter waren den ganzen Tag über wirklich gut. Ich hoffe ich kann daran morgen anknüpfen und weiter Gas geben.“

>> SKY überträgt Live und in HD von den ISPS Handa Championship.