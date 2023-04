Fehlerlos ins Wochenende

ZURICH CLASSIC – 2. RUNDE: Matthias Schwab und Vincent Norrman lassen sich am Freitag in den Foursomes nicht einmal von einem Gewitter aus der Ruhe bringen und stürmen im TPC Louisiana mit einer fehlerlosen 67 (-5) in aussichtsreicher Position auf Platz 9 ins Wochenende.

Matthias Schwab zeigte mit Spielpartner Vincent Norrman zum Auftakt in den Fourballs eine durchwegs ansprechende Leistung, denn das austro-schwedische Duo arbeitete sich im TPC Louisiana zu einer 64 (-8) und startet so mit lediglich drei Schlägen Rückstand auf die Spitze in die freitäglichen Foursomes. Im Klassischen Vierer müssen die beiden nun beweisen, wie gut sie sich wirklich ergänzen um auch weiterhin an den absoluten Spitzenrängen dranbleiben zu können. Bei nur einem Schlag Puffer auf die erwartete Cutmarke ist darüber hinaus auch nicht wirklich viel Raum für etwaige Fehler vorhanden.

Zu Beginn finden sich die beiden durchwegs gut zurecht, denn nach einem soliden anfänglichen Par zirkelt Matthias nach versandeter Grünattacke seines Partners den Ball perfekt zur Fahne, womit ein schnelles erstes Birdie auf die Habenseite wandert. Nur kurz müssen sich die beiden in Geduld üben, ehe Norrman dem Steirer auf der 13 mit einer starken Annäherung die nächste Chance eröffnet, die Matthias aus zwei Metern perfekt zu verwerten weiß. Auch danach zeigt das Duo durchwegs souveränes Golf, wenngleich sich noch keine weiteren wirklich guten Birdiechancen ergeben wollen.

Aussichtsreiche Position

Kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine drückt Matthias am Par 5 der 18 dank eines starken Chips seines Partners aus 1,5 Metern das Tagesscore auf 3 unter Par, womit die beiden weiterhin voll in Schlagdistanz zur Spitze bleiben. Im stärker werdenden Regen lassen der Schladming-Pro und Norrman auch danach nichts weiter anbrennen und da der Schwede auf der 4 aus fünf Metern zum nächsten Birdie stopft, leuchtet beim Tagesscore mittlerweile sogar bereits -4 auf.

Auf der 5 legt der Korn Ferry Tour Aufsteiger noch die Annäherung aufs Grün, ehe ein herannahendes Gewitter für eine Unterbrechung sorgt. Nach langer Warterei fehlen dem Birdieputt des Österreichers am Ende nur wenige Zentimeter zum nächsten Erfolgserlebnis. Nachdem der Steirer danach am letzten Par 5 den Abschlag einbunkert geht sich zwar das erhoffte Erfolgserlebnis nicht aus, dafür aber legt er am abschließenden Par 3 den Teeshot bis auf einen Meter zur Fahne und nimmt Norrman so den Druck vom Putter.

Schlussendlich marschieren die beiden mit einer fehlerlosen 67 (-5) zurück ins Clubhaus, schrauben ihr Score so auf 13 unter Par und stemmen damit nicht nur ohne jegliche Schwierigkeiten den Cut, sondern wahren als 9. zur Halbzeit auch klar die Chance auf ein Topergebnis. „Wir haben beide heute wieder gutes Golf gespielt. Die zweistündige Gewitterunterbrechung war zwar nicht angenehm, aber wir haben danach wieder rasch zu unserem Spiel gefunden. Wir freuen uns jetzt schon auf ein gutes Wochenende“, fällt das Fazit des bisherigen Turniers verständlicherweise positiv aus.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zurich Classic.