Die nächste 67

ISPS HANDA CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Lukas Nemecz klettert mit der nächsten 67 weiter nach oben im Klassement.

Lukas Nemecz steigerte am Freitag seine Birdiequote im Gegensatz zum Auftakt drastisch und ließ so mit einer 67 (-3) im Kampf um den Cut nichts anbrennen. Am Moving Day galt es nun weiter an der Birdieschraube zu drehen, denn bei einem durchwegs dichtgedrängten Leaderboard – die Top 10 sind nur vier, die Spitze nur sieben Schläge weit entfernt – schien mit zwei guten Runden am Wochenende noch so ziemlich alles möglich zu sein.

Und tatsächlich sollte Nemecz am Moving Day dort weitermachen, wo er am Vortag aufgehört hatte: mit weiteren Aufstieg am Leaderboard. Erstmals in dieser Woche nutzt der Grazer das Eröffnungsloch zum Birdiestart, gibt den gewonnenen Schlag jedoch postwendend wieder ab. Danach ist Geduld gefragt, da der Putter in den frühen Morgenstunden noch nicht wirklich wach ist und erst nach 8 gespielten Löchern mit dem zweiten Birdie langsam auf Betriebstemperatur kommt.

Nemecz profitiert jedoch vom praktisch fehlerlosen Spiel und kann es sich erlauben, geduldig auf die Chancen zu warten, die auf den Back 9 weiter kommen. Am 12. Grün versenkt der einzige Österreicher im Feld einen weiteren Birdieputt und nutzt auch noch das zweite und zugleich letzte Par 5 im Finish um wie schon am Freitag die willkommene 67 (-3) zu posten. Bei insgesamt 6 unter Par turnt sich Nemecz auf Platz 26 und damit um gut 20 Positionen nach oben, auch wenn der Rückstand auf die Top 10 mit drei Schlägen nahezu unverändert bleibt.

Der Kanadier Aaron Cockerill ist mit der 64 der Gewinner am Moving Day und führt das Feld von der Spitze bei 13 unter Par ins Finale.

Leaderboard ISPS HANDA CHAMPIONSHIP