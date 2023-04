Norrman erwischt Superrunde

ZURICH CLASSIC – 3. RUNDE: Matthias Schwab profitiert von einem Traumtag seines Partners Vincent Norrman, der mit 9 Birdies die 62 sichert und das Euro-Team auf Platz 3 vorbringt.

Matthias Schwab und sein schwedischer Spielpartner Vincent Norrman gingen bereits aus den Top 10 in das Wochenende von New Orleans, wo sie sich am Samstag erneut im Bestball beweisen mussten. Der Schwede landet den ersten Treffer und punktet gleich mit Birdie am Eröffnungsloch. Auch am ersten Par 5 ist es Norrman, der über Pitch und 3-Meter-Putt das Birdie besorgt.

Danach gönnt sich das Duo eine kleine Schaffenspause ohne sich realistische Birdiechancen aufzulegen. Erst am Par 5 der 7 riecht es wieder nach Birdie, Norrman verschiebt jedoch aus zwei Metern. Der Schwede bleibt dominierend auf den Front 9 und locht vom Vorgrün der 8 zum willkommenen nächsten Schlaggewinn. Die bisherige One-Man-Show findet am nächsten Par 5 (Loch 11) mit einem Zweiputt-Birdie seine Fortsetzung. Der schwedische Putter glüht und versenkt an der 12 schon aus 5 Metern.

Nach 13 gespielten Löchern ist es endlich soweit: Matthias Schwab postet mit gelungenem Viermeterputt sein erstes Birdie in die Teamwertung. Die brandheißen Back 9 gehen unvermindert weiter: an der 14 sichert sich Norrman das bereits vierte Birdie nach der Halbzeit. Die schwedische Birdiemaschine rollt unvermindert weiter: am kurzen Par 4 der 16 schlägt er erneut zu, womit das Team bereits in den Top 5 angekommen ist.

Bei bereits spürbar windigen Bedingungen legt Norrman auch am vorletzten Loch den Ball gut zum Stock und versenkt nervenstark zu seinem bereits 8. Schlaggewinn des Tages – gut für Matthias Schwab, der in dieser Phase nur begeistert zuschauen kann. Passend zum Traumtag, wo einfach jeder Putt fällt, versenkt Norrman auch seinen 9. Birdieputt am Schlussloch und unterschreibt so mit Matthias Schwab die geteilt beste Samstagsrunde von 62 Schlägen, die das Euro-Duo zu einem Titelkandidaten macht.

Schwab, der seinerseits solide spielt, aber selbst wenig beitragen muss, kommentiert seinen Golfsamstag unbeeindruckt: „Wir spielten heute wieder sehr gutes Golf. Ziel für morgen ist, eine weitere solche Runde zu spielen.“

Leaderboard Zurich Classic