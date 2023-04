Birdieflaute im Finale

ISPS HANDA CHAMPIONSHIP – FINAL: Lukas Nemecz verzeichnet hartnäckige Birdieflaute am Schlusstag in Japan.

Mit zwei 67er-Runden schuf sich Lukas Nemecz eine gute Ausgangsposition um nach der vierwöchigen Pause gleich wieder in Japan neu durchzustarten. Am Finaltag wird von Beginn an tief geschossen, entsprechend groß ist auch der Druck am Putter, mit den Kollegen mitzukommen.

Nemecz beginnt zwar sicher, kommt aber nach zahlreichen verzogenen Abschlägen nicht nah genug zu den Fahnen oder kann die sich bietenden Chancen nicht nutzen. Die wenigen Fehler, wie gleich am ersten Par 3, führen dagegen zu Bogeys. Auf der gesamten vorderen Platzhälfte läuft der Steirer so vergeblich dem Erfolg hinterher und reißt bereits entsprechend Rückstand auf die interessanten Regionen am Leaderboard auf.

Das Bild ändert sich auch nicht auf den Back 9. Weiter reiht Nemecz ein Par nach dem anderen auf die Scorekarte, ehe sich im letzten Drittel der Frust mit einem Bogey-Doppelpack entlädt. Erst im Finish, am zweiten und zugleich letzten Par 5, erbarmt sich ein Birdieputt und fällt auch. Das sollte auch das einzige Erfolgserlebnis bleiben, womit Nemecz die müde 72 (+2) hereinschleppt. Damit büßt der einzige Österreicher im Teilnehmerfeld rund 10 Ränge ein und erreicht am Ende Platz 35.

„Ein 35. Platz am Ende ist ok,“ äußert sich Nemecz in Summe zufrieden mit dem Abschneiden beim 2 Millionen Dollar-Turnier in Japan, „aber ich war heute vom Tee nicht gut genug, dann wird es sehr schwer dass man auf den steinharten Grüns zu den Fahnen kommt. Ich habe daher keine Birdies gemacht, weil ich schon vom Abschlag her meist keine Chance mehr hatte. Jetzt kann ich es kaum mehr erwarten, dass es bald in Europa losgeht. Da kommen dann tolle Turniere, vor allem in Italien wo am Ryder Cup-Platz gespielt werden wird.“

Herbert holt 5. Titel

Lucas Herbert muss gegen den Kanadier Aaron Cockerill über zwei Extralöcher gehen um sich im Playoff seinen 5. Titel zu holen. Der Australier legt nach verzogenem Abschlag den Ball noch perfekt am Grün ab und locht aus 4 Metern den Winning Putt.

Endergebnis ISPS Handa Championship