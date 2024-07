Harter Arbeitstag

Sepp Straka geht am Freitag bei der John Deere Classic die gesamte Runde über nichts leicht von der Hand, weshalb er bei der Titelverteidigung im TPC Deere Run nach der 71 (Par) sogar wohl noch um den Cut zittern muss.Sepp Straka

zeigte zum Auftakt der Titelverteidigung über weite Strecken richtig starkes Golf und konnte so auch mit den ultratiefen Scores – Hayden Springer (USA) notierte sogar eine 59 (-12) – durchaus Schritt halten. Zwar erwischte es ihn im Finish mit zwei vermeidbaren Bogeys, dank der 66 (-5) nimmt er die zweite Runde aber aus dem vorderen Mittelfeld in Angriff und hat nun am Freitag außerdem den kleinen Bonus einer früheren Startzeit.

Gleich das Par 5 der 10 erweist sich dann nach starkem Wedge auch als gewinnbringend, denn die Zweimeterchance zum ersten Birdie lässt er sich nicht vom Putter nehmen. Zwar zeigt Österreichs Nummer 1 auch danach in der Anfangsphase sehr souveränes Golf und kommt damit zu absolut stressfreien Pars, eine weitere wirklich zwingende Birdiechance will sich mit etwas zu ungenauen Eisen bislang jedoch noch keine ergeben.

Nicht nur, dass er die gesamten Backnine vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterherläuft, wird er auch am Freitag wieder mit der 18 nicht wirklich warm. Nach verfehltem Grün rollt noch dazu der Parputt aus einem guten Meter vorbei, was ihn nur bei Even Par zur 1. Teebox abbiegen lässt. Dort hat er dann gleich wieder Probleme, da sich der Abschlag nur im Rough einbremst, von wo aus er den Ball knapp nicht am Grün unterbringt. Nachdem der Chip dann etwas zaghaft ausfällt und er den 2,5 Meter Test nicht besteht, findet er sich sogar nur noch im Plusbereich wieder.

Zitterpartie ums Weekend

Direkt danach ergibt sich dann eine Riesenchance am Par 5 der 2, die er für ihn völlig ungewohnt aus einem Meter jedoch vergibt. Sichtlich bereits etwas mit der Wut im Bauch stopft er dann dafür am Par 3 der 3 aus drei Metern den fälligen Putt und gleicht so sein Tagesergebnis zumindest wieder aus. Erst auf der 6 kommt dann dank eines gelochten Viermeterputts vom Vorgrün nach einigem Leerlauf wieder Farbe aufs Tableau. Plötzlich streikt dann im Finish wieder der Putter und hängt ihm auf der 8 aus gut elf Metern mit einem Dreiputtbogey den Ausgleich um, was ihn auch im Klassement wieder deutlich abrutschen lässt.

Nachdem er die Annäherung deutlich zu kurz lässt, kommt dann auch am Schlussloch noch einmal ziemlicher Stress auf. Dank eines starken Pitches bis auf wenige Zentimeter zur Fahne nimmt er aber das wichtige abschließende Par mit und muss so nach der 71 (Par) aller Voraussicht nach wohl sogar noch um den Cut zittern.

Leaderboard John Deere Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von der John Deere Classic.