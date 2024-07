67er Club

Bernd Wiesberger, Lukas Nemecz und auch Matthias Schwab notieren am Freitag Nachmittag bei den BMW International Open 67er (-5) Runden, womit die beiden Erstgenannten im GC München-Eichenried im Spitzenfeld ins Weekend cutten und Matthias Schwab beim deutschen DP World Tour Event noch die verpatzte Auftaktrunde ausbügelt.Bernd Wiesberger

zeigte zum Auftakt in München, dass ihm die Grüns des GC München-Eichenried deutlich mehr liegen als noch das italienische Kurzgemähte der Vorwoche. Am Ende marschierte der Südburgenländer immerhin mit einer 69 (-3) zurück ins Clubhaus und startet so nur knapp hinter den Top 10 in die zweite Runde. Bei nur drei Schlägen Rückstand auf den Spitzenreiter hätte er auch ein Open Ticket wohl noch klar in Reichweite, denn die besten 5 noch nicht qualifizierten im Race to Dubai erhalten eben dieses am Sonntag, wofür Bernd wohl zumindest ein Top 3 Ergebnis benötigen wird.

Die erste Annäherung bremst sich zwar nur knapp neben dem Grün ein, Stress kommt am Weg zum ersten Par deshalb jedoch nicht auf und da schon am Par 3 danach aus vier Metern der erste Birdieputt fällt, mischt er schon früh wieder im roten Bereich mit. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Auszeit, ehe schon auf der 4 aus zwei Metern das nächste Birdie auf die Scorecard wandert. Da er dann mit Pitch und Putt auch von der 5 einen Schlaggewinn mitnimmt, taucht er endgültig erstmals sogar bereits unter den Top 10 auf.

Erst danach geht er es etwas ruhiger an, bis er kurz vor dem Turn am Par 5 der 9 stark zur Fahne pitcht und aus wenigen Zentimetern keinerlei Probleme hat das bereits vierte Birdie zu Papier zu bringen. In dieser Tonart geht es auch auf den Backnine weiter, da er nach einem gelungenem Wedge keine Probleme hat am Par 5 der 11 den nächsten roten Eintrag auf die Habenseite zu ziehen, was ihn mittlerweile bis ins absolute Spitzenfeld bringt.

Nach einigen Pars findet er schließlich am Par 3 der 17 vom Tee aus nur den Grünbunker und kann sich aus dem Sand nicht mehr zum Par retten, womit im Finish auch das erste Bogey des Tages auf der Scorecard aufleuchtet. Mit gelungener Grünattacke gleicht er den Faux-pas am Par 5 Schlussloch aber wieder aus, unterschreibt so die 67 (-5) und startet damit als 3. aus hervorragender Position ins Wochenende, womit er auch das angepeilte Open Ticket wohl noch in Reichweite hätte.

Nemecz marschiert ins Spitzenfeld

Lukas Nemecz

zeigte am Donnerstag, dass die starken Trainingsleistungen langsam aber sicher Früchte tragen, denn nach einer 70 (-2) liegt der Steirer noch durchaus gut im Rennen. „Es war ein guter Start, spielerisch wieder deutlich besser als zuletzt“, zeigte er sich mit der Entwicklung des Spiels durchaus zufrieden. Gleich auf der 1 legt er sich dann auch eine erste gute Birdiemöglichkeit auf, allein der Putter will aus 1,5 Metern zu Beginn noch nicht mitspielen.

Am Par 5 der 6 kommt dann der 14. Schläger im Bag aber langsam auf Temperatur, wie ein gefühlvoller Putt aus acht Metern zum ersten Birdie beweist. Das bringt den 34-jährigen sichtlich auf den Geschmack, denn auf der 7 chippt er kurzerhand ein und klettert so mit dem roten Doppelpack erstmals spürbar im Klassement in Richtung Norden.

Generell zeigt Lukas auch danach sehr sicheres Golf und holt schließlich ein verpasstes Par 5 Birdie auf der 11 direkt am darauffolgenden Par 3 aus sieben Metern nach. Nur eine Bahn später sorgt er dann sogar für ein absolutes Highlight, denn auf der 13 versenkt er die Annäherung gleich direkt im Loch und pusht sich mit dem unverhofften Eagle sogar bereits bis unter die Top 10 nach vor. Nachdem dann aber auf der 14 der Parputt aus zwei Metern knapp nicht fällt, leuchtet schließlich auch das erste Bogey auf.

Dieses bremst Lukas aber nur kurzzeitig etwas ein, wie ein gelochter Fünfmeterputt zum nächsten Birdie direkt danach eindrucksvoll unterstreicht. Am zähen Par 3 der 17 kann er sich dann zwar nach verzogenem Abschlag nicht mehr zum Par scramblen, doch selbst das bessert er mit gelungener Grünattacke am Par 5 Schlussloch wieder aus, unterschreibt so ebenfalls eine 67 (-5) und zieht damit als 8. nur knapp hinter Bernd Wiesberger in ausgerzeichneter Position in den Moving Day ein.

„Ich bin echt zufrieden mit den ersten beiden Tagen. Ich hab in letzter Zeit sehr intensiv trainiert, hab daran gearbeitet, dass der Schwung wieder passt. Wir wussten, dass es Zeiten geben wird, wo es noch nicht so läuft, aber jetzt sehe ich, dass sich das harte Training ausgezahlt hat und dass ich das was wir erarbeitet haben auch am Platz umsetzen kann. Das Turnier ist super und die Unterstützung ist auch für uns Österreicher ziemlich groß. Heute waren auch ein paar Highlights dabei, wie etwa der Chip-in auf der 7 und natürlich der Eagle auf der 13. Das war eine unglaublich schwierige Fahnenposition, wo jeder kleinste Fehler bestraft wird. Ich hab wirklich einen super Schuss gemacht und der ist zwei Meter mit Backspin ins Loch. Das war echt cool“, lässt er die starke zweite Runde noch einmal Revue passieren.

Verpatzten Auftakt ausgebügelt

Matthias Schwab

beflügelte sein Topergebnis zuletzt in Italien nur bedingt, denn nach einer 74 (+2) ist der Weg ins Wochenende für den Rohrmooser bereits ziemlich weit. Anders als am Vortag, wo er sich auf der 10 sogar ein Doppelbogey eingetreten hat, geht sich diesmal ein unaufgeregtes erstes Par aus. Auch das darauffolgende Par 5 hat er deutlich besser im Griff, denn statt eines Bogeys wie am Donnerstag, lässt er mit lasergenauer Attacke sogar den Adler landen und klettert so bereits nach nur wenigen Löchern steil nach oben.

Anknüpfen kann er vorerst daran jedoch nicht und tritt sich auf der 13 mit einem Dreiputt aus zwölf Metern auch das erste Bogey ein. Den Fehler steckt er aber gut weg und stellt schon auf der 15 nach gelungener Annäherung den alten Zwischenstand von 2 unter Par wieder her. Nachdem er sich jedoch am Par 3 der 17 vor dem Grün einbunkert und der Sand Save nicht gelingt, kommt er der gezogenen Linie auch weiterhin noch nicht wirklich näher.

Nach etlichem Leerlauf knallt er schließlich auf der 4 wieder eine Annäherung stark aufs Grün und drückt sein Tagesergebnis so einmal mehr auf 2 unter Par. Am Par 5 der 6 hat er zwar von Tee bis Grün dann einige Probleme, chippt aus dem Rough aber kurzerhand zum Birdie ein und schließt so endgültig wieder bis auf einen Schlag zum rettenden Cut-Ufer auf. Nur zwei Löcher später misst er dann das Eisen am Par 3 der 8 perfekt an, rollt aus 1,5 Metern den Putt ins Ziel und bringt sich damit kurz vor Schluss endgültig auf Wochenendkurs.

Stark pitcht er dann auch am Par 5 Schlussloch über den Grünbunker zur Fahne, stopft aus einem guten halben Meter den nächsten Birdieputt und kann so schließlich dank der durchaus starken 67 (-5) endgültig durchatmen, hat er so doch die Gewissheit, dass es als 48. ebenfalls für den Wochenendeinzug reicht. Ewen Ferguson (SCO) explodiert regelrecht und packt auf die 67 (-5) vom Vortag eine 64 (-8) drauf, womit er bei gesamt 13 unter Par klar den Ton angibt.

