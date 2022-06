Highlight Memorial

Sepp Straka teet mit der Weltklasse beim 12 Millionen Dollar-Turnier in Dublin, Ohio auf. Jack Nicklaus lädt auch heuer zum Memorial nach Muirfield Village, wo dem Wiener jedoch noch keine Runde unter Par gelang und ein 61. Rang vor zwei Jahren sein bislang bestes Ergebnis markiert.

Europas Topstars wie Jon Rahm, Rory McIlroy oder Viktor Hovland matchen sich mit Collin Morikawa, Jordan Spieth und Xander Schauffele. Ein weiteres Indiz für den Aufstieg von Sepp Straka in der Golfwelt ist, dass er gemeinsam mit Jordan Spieth und Adam Scott in eine der Featured Groups gesetzt wurde und am Donnerstag um 13:36 MESZ (7:36 Ortszeit) loslegen wird.

Bernd Wiesberger verzichtet dagegen auf eine der seltenen Startmöglichkeiten auf der PGA Tour und pausiert lieber um in der kommenden Woche bei der LIV-Konkurrenz aufzuteen.

Nemecz in Hamburg am Start

Nach dem unglücklich verpassten Cut in Holland hatte Lukas Nemecz ein paar Tage extra bekommen um sein Spiel nachzuschärfen. Ob das gelungen ist, wird ein harter Golftest am zähen Green Eagle Golf Course erweisen. In Hamburg geht es zwar erneut nur um 1,750.000 Euro Preisgeld, mit Tommy Fleetwood, Martin Kaymer und Ryder Cup-Captain Henrik Stenson sind jedoch einige prominente Zugpferde bei der Porsche European Open mit dabei.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Porsche European Open.