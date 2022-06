Bernd wechselt zu LIV

Bernd Wiesberger scheint auf der Entry List für das LIV-Debüt auf und riskiert damit Sperren für DP World, PGA und Ryder Cup.

Mit einigen Tagen Verspätung nach massivem Druck der konkurrierenden Tours auf die Stars, veröffentlicht LIV-Golf die Entry List für ihren Opener am 9. Juni, mit dabei auch Bernd Wiesberger. Wie bereits von Golf-Live.at berichtet, kommt dieser Move nicht überraschend, nachdem der 36-jährige seinen Start beim Memorial absagte. Wiesberger hatte es in den Vorwochen abgelehnt, zu einem möglichen Start Stellung zu beziehen, was die Vermutung nahelegte, dass er wie Sergio Garcia oder Lee Westwood ein Non Disclosure Aggreement unterzeichnet hatte.

Für das 25 Millionen Dollar-Event im Centurion GC von London haben auch Lee Westwood, Sergio Garcia, Graeme McDowell, Martin Kaymer, Ian Poulter genannt, sowie US Stars wie Dustin Johnson und Kevin Na. Für diesen Fall haben sowohl DP World als auch PGA Tour Sperren für die teilnehmenden Spieler angekündigt.

Dass sich der 8-fache European Tour-Sieger Wiesberger für die Konkurrenz-Tour LIV entscheiden könnte, hatte bereits im Vorfeld zu massiver Kritik von Fans im Golf-Live Talk und sogar auf seinem eigenen Instagram-Account geführt. Befürchtet wird von den Fans, dass damit die sportliche Karriere des Burgenländers abrupt zu Ende sein könnte, falls er sich nicht mehr auf den großen Tours mit den Allerbesten messen könnte, was er immer als sein vorrangiges sportliches Ziel in den Vordergrund gestellt hatte.

Bernd verteidigt LIV-Start

Gleich nach Bekanntgabe der LIV Entry List begründet Wiesberger die Entscheidung in einem Presse-Statement: “Es gibt auf der Tour selten die Möglichkeit neue Formate zu spielen und das Event in London bieten für Spieler, Fans und TV-Zuseher eine ganz neue Erfahrung,” so seine Motivation, ohne das Finanzielle überhaupt anzusprechen.

“Ich bin DP World Tour Spieler und habe vor dies auch weiterhin zu bleiben. Persönlich sehe ich dazu auch keinen Konflikt mit der Teilnahme am LIV Golf Event in London. An dem in der gleichen Woche stattfindenden Event in Schweden habe ich in den vergangenen Jahren nicht teilgenommen und es war auch für diese Saison nicht eingeplant.” Dass es bei LIV-Teilnahme aber nicht um einen Start in Schweden, sondern auf den Startverzicht beim Memorial davor und die letzte Chance zur Qualifkation für die US Open geht, darauf will er ebenfalls nicht eingehen. Auch dass ihm dadurch die dringend benötigten Weltranglistenpunkte fehlen, die LIV nicht bietet, wird in seinem Statement nicht angesprochen.

Die Entscheidung, ob Bernd Wiesberger damit weiter auf der DP World Tour willkommen ist – etwa bei der BMW International Open noch im Juni – wird von der Tour getroffen werden und allenfalls zu einem jahrelangen Rechtstreit mit ungewissem Ausgang führen.