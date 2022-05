Hart erwischt

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – FINAL: Matthias Schwab findet am Sonntag mit zwei Birdies zwar perfekt in die Finalrunde, hat in Folge mit dem anspruchsvollen Colonial CC aber alle Hände voll zu tun und verlässt Fort Worth am Ende nur mit einer 75 und einem 60. Platz.

Bei seinem ersten Auftritt im Colonial CC zeigte Matthias Schwab über weite Strecken in dieser Woche durchaus sehenswertes Golf und ließ etwa mit Runden von 69 (-1) und 71 (+1) Schlägen in Sachen Cut nichts anbrennen. Auch am Samstag agierte der Rohrmooser recht souverän, wenngleich er mit einer 70 (Par) die Spitzenplätze etwas aus den Ausgen verlor. Mit einer starken Finalrunde wäre in Texas aber auf jeden Fall noch einiges möglich, was auch dem FedEx-Cup Konto recht guttun würde, kämpft der Steirer doch noch um die Tourcard für kommende Saison.

Zwar gerät das Wedge am anfänglichen Par 5 dann gleich etwas zu lang, der Putter glüht jedoch von Anfang an und beschert dem Steirer sofort auf der 1 aus gut acht Metern vom Vorgrün das erste Birdie. Das scheint die Eisen auch richtig zu schärfen, denn auf der 2 versenkt er fast die Annäherung und lässt sich nur ein Tap-in aus wenigen Zentimetern zum roten Doppelpack übrig. Danach allerdings bekommt er einigen Sand ins Getriebe, denn zunächst kann er auf der 3 nach eingebunkertem Drive das Par nicht mehr kratzen und nach einiger Warterei findet schließlich auch der Teeshot am ersten Par 3 nur den Grünbunker, womit er sich den Superstart in Windeseile wieder ausradiert.

Fehlerhaftes Intermezzo

Die Rückschläge steckt er zu dieser Zeit aber noch gut weg und holt sich auf der 6 aus etwa sieben Metern das nächste Birdie ab, das ihn auch wieder in den Minusbereich abtauchen lässt. So stark der Putt auf der 6 war, so sehr lässt ihn der 14. Schläger im Bag danach im Stich, denn mit gleich zwei Dreiputtbogeys – einmal aus sechs, einmal aus gut 20 Metern – geht es erstmals sogar in die schwarzen Zahlen zurück. Reagieren kann er darauf auf den nächsten Löchern nicht mehr und da er nach einem weiteren verfehlten Fairway auf der 12 den Approach nicht im anvisierten Ziel unterbringt, rutscht er sogar noch weiter im Klassement ab.

Die Probleme reißen auch danach nicht ab, wie ein zu kurzer Teeshot ins Wasser und ein anschließendes Doppelbogey am darauffolgenden Par 3 und ein weiterer Fehler nach Problemen im langen Spiel auf der 14 beweisen. Auf den letzten Löchern stabilisiert er sein Spiel dann zwar wieder, reagieren kann er auf das fehlerhafte Intermezzo jedoch nicht mehr und muss sich so schlussendlich mit der 75 (+5) anfreunden, die nur für Rang 60 reicht. In der kommenden Woche legt der Schladming-Pro nun eine kurze Regenerationspause ein, weshalb in Ohio beim Memorial Tournament wieder Sepp Straka die rot-weiß-rote Fahne hochhalten muss.

