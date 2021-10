Im Regen gesteigert

ZOZO CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka muss zwar im teils strömenden Regen erneut einen schleppenden Start wegstecken, findet nach und nach aber seinen Rhythmus und klettert im Accordia Golf Narashino CC mit einer 70 zumindest leicht im Klassement nach oben.

Bei Sepp Straka war auch in Japan am ersten Spieltag sichtlich weiterhin der Wurm drin. Der Longhitter agierte zum Auftakt deutlich zu fehleranfällig und musste sich am Ende mit einer 74 (+4) zufrieden geben, die, im 78 Mann starken Feld, gerade mal für Platz 68 reichte. Ohne den Cut-Druck kann Österreichs erster PGA Tour Pro aber befreiter aufspielen und hofft nun am Freitag mit einer Steigerung auf einen Vorstoß im Klassement.

Wieder allerdings hat der frisch gebackene Ehemann mit Problemen zu kämpfen und stolpert erneut mit frühen Fehlern mehr schlecht als recht in einen Spieltag. Nach Bogey auf der 11 und einem wilden Ritt inklusive Doppelbogey auf der 12 geht es bereits nach nur drei gespielten Bahnen noch weiter am Leaderboard in Richtung Süden bergab. Erst danach findet der ehemalige Georgia Bulldog den benötigten Rhythmus und holt sich immerhin nach soliden Pars am Par 3 der 7 auch das erste Birdie ab.

Zwar lässt er im Anschluss auch das zweite Par 5 der Backnine ungenützt verstreichen, holt den verpassten roten Eintrag jedoch prompt zu Beginn der vorderen Platzhälfte auf der 1 nach, verkürzt so auf „nur“ noch 1 über Par für den Tag und klettert damit erstmals auch leicht aus dem Leaderboard-Keller empor. Im mittlerweile durchwegs unangenehmen Regen grooved sich Sepp damit auch so richtig ein und agiert im Gegensatz zum Donnerstag deutlich souveräner, was sich in einer Parserie auch auf der Scorecard wiederspiegelt.

Endlich kann er dann am einzigen Par 5 der ersten Neun auch seine Längen richtig ausspielen und gleicht sein Score endgültig auf Level Par aus. Da er auf den vebrleibenden drei Löchern schließlich nichts mehr anbrennen lässt, marschiert er am Freitag mit der 70 (Par) ins Ziel, was ihn immerhin leicht im Klassement bis auf Rang 58 nach vorne bringt. Local Hero Hideki Matsuyama enttäuscht die heimischen Fans am Freitag nicht, bringt im regnerischen Chiba eine 68 (-2) zu Papier und geht so bei gesamt 8 unter Par als Leader ins Wochenende.

Leaderboard Zozo Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zozo Championship.