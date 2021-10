Doubletten-Triple

ZOZO CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka läuft im Accordia Golf Narashino CC am Moving Day zunächst vergeblich Birdies hinterher und tritt sich im Finish der dritten Runde dann sogar gleich drei Doppelbogeys ein, womit ein respektables Resultat wohl bereits vor der Finalrunde nur noch theoretischer Natur erscheint.

Sepp Straka hatte am Freitag erneut mit einem schleppenden Start zu kämpfen, arbeitete sich im unangenehmen Regen am Ende aber immerhin zu einer 70 (Par) und kletterte damit im Klassement um 10 Plätze nach oben. Aus dem hinteren Mittelfeld heraus hofft der Longhitter nun am Wochenende auf rote Runden um Japan am Ende mit einem respektablen Ergebnis wieder verlassen zu können.

Zum ersten Mal in dieser Woche gelingen dann auch die ersten Löcher ohne groben Wackler, denn anders als an den Vortagen gehen sich am Moving Day recht sichere Pars aus, womit er nichts verkehrt macht. Dafür allerdings machen sich am dritten Spieltag andere Schwierigkeiten bemerkbar, denn Sepp hat regelrecht mit Ladehemmung zu kämpfen, da die gesamten Backnine über keine Birdies gelingen wollen.

Anfang vom Ende

Die sichere aber brotlose Kunst setzt sich auch auf den vorderen Neun zunächst fort, ehe er die graue Performance auf der 4 mit Problemen von Tee bis Grün und einem daraus resultierenden Doppelbogey jäh ein Ende findet. Das drückt den Frustlevel sichtlich in andere Spähren, denn gedanklich noch mit der Aufarbeitung des 13. Lochs beschäftigt, schlittert er am darauffolgenden Par 3 der 5 prompt in die nächste Doublette und zementiert sich damit buchstäblich im Leaderboard-Keller ein.

Die Fehlerquote bleibt gegen Ende auch danach weiterhin deutlich zu hoch, denn zunächst verpasst er es am Par 5 der 6 zumindest halbwegs gegenzusteuern und tritt sich am Par 3 danach den nächsten Fehler ein. Zwar verhindert er mit dem ersten und einzigen Schlaggewinn auf der 8 noch einen komplett birdielosen Auftritt, beendet den Samstag aber schließlich mit Doppelbogey Nummer 3 und der 76 (+6), womit vom 72. Platz aus ein lukratives Ergebnis wohl endgültig außer Reichweite liegt.

Lokalmatador Hideki Matsuyama verteidigt mit einer 68 (-2) seine Spitzenposition und geht bei gesamt 10 unter Par mit einem Schlag Vorsprung auf Cameron Tringale (USA) in die finale Umrundung.

Leaderboard Zozo Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Zozo Championship.