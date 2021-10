Rot verabschiedet

ZOZO CHAMPIONSHIP – FINAL: Sepp Straka bringt zum Abschluss im Accordia Golf Narashino mit der 69 (-1) seine erste Runde unter Par ins Clubhaus und holt sich so zumindest wohl für die kommenden Aufgaben ein etwas besseres Gefühl.

Sepp Straka zeigte am Samstag zwar längere Zeit solides Golf, verabsäumte es aber Birdies mitzunehmen und stolperte gegen Ende der Runde mit gleich drei Doppelbogeys mehr schlecht als recht über die Ziellinie. Bei gesamt 10 über Par und mit den Topergebnissen außer Reichweite geht es für den Longhitter nun am Sonntag vorrangig darum endlich die bis dato so schmerzlich vermisste Sicherheit im Spiel wiederzufinden.

Der erhoffte schnelle Start geht dann mit einem Birdie auf der 10 auch nach Maß auf, allerdings schlittert der gebürtige Wiener danach auf der 11 und der 12 auch sofort über die ersten Fehler. Fertig ist er mit der farbenfrohen Performance danach jedoch noch lange nicht und dreht sein Score mit einem Par 3 Birdie und einem darauffolgenden Par 5 Birdie sofort wieder in den roten Bereich, nur um auf der 15 mit Bogey Nummer drei auch prompt wieder den Ausgleich einstecken zu müssen.

Immerhin hat er mit der 16 aber auch die zweite kurze Bahn der Backnine gut im Griff und drückt sein Tagesergebnis einmal mehr in den Minusbereich. Erst danach kehrt in Form von Pars erstmals etwas Ruhe auf der Scorecard ein, bis er sich auf der 5 erneut auf einem Par 3 den nächsten Schlaggewinn sichert und so zum Abschluss in Japan erstmals in dieser Woche an einer richtig guten Runde bastelt.

Zwar tritt er sich kurz vor Schluss auf der 8 noch ein weiteres Bogey ein, am Ende geht sich mit der 69 (-1) aber immerhin die erste Runde unter Par aus, was auch im Hinblick auf die kommenden Aufgaben trotz des nur 66. Platzes wohl ein recht gutes Gefühl geben sollte. Bereits kommende Woche wird der ehemalige Georgia Bulldog in Southampton auf den Bermudas aufteen, wo auch Matthias Schwab dann wieder auf der PGA Tour im Einsatz sein wird.

Lokalmatador Hideki Matsuyama lässt am Sonntag nichts mehr anbrennen und sichert sich mit einer 65 (-5) und bei gesamt 15 unter Par mit fünf Schlägen Vorsprung auf Cameron Tringale und Brendan Steele (beide USA) einen souveränen Heimsieg.

Leaderboard Zozo Championship

