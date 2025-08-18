Klasse ausgespielt

Scottie Scheffler (USA) spielt am Sonntag bei den BMW Championship seine geballte Klasse aus und distanziert nach sehenswerter Aufholjagd Robert MacIntyre (SCO) im Caves Valley GC noch um zwei Schläge.

Aufgrund familiärer Gründe verzichtet Sepp Straka in Maryland auf eine Teilnahme beim zweiten Playoff-Turnier. Der Start kommende Woche bei der Tour Championship in Atlanta ist jedoch damit nicht in Gefahr, denn dank seiner super Saison mit gleich zwei Siegen, war er bereits vor den FedEx St. Jude Championship fix für das große Finale der besten 30 qualifiziert. Nachdem in Memphis Justin Rose (ENG) im Stechen gewann, dominieren auch im Caves Walley GC von Owings Mills wieder die Europäer, denn Bob MacIntyre legt mit einer 62 (-8) einen Traumstart hin und diktiert mit gleich drei Schlägen Vorsprung auf Tommy Fleetwood (ENG) nach der Auftaktrunde das Geschehen.

Das Bild ändert sich am Freitag nur unwesentlich, denn erneut hat der Schotte alles fest im Griff. Schon nach den Frontnine baut er bei fehlerlosem Spiel mit drei Birdies seinen Vorsrpung weiter aus und zieht das Gesehene souverän auch auf den Backnine durch. Schlussendlich leuchtet am zweiten Spieltag eine bogeyfreie 64 (-6) auf, womit er sich auf bereits 14 unter Par pusht und schon satte fünf Schläge zwischen sich und den ersten Verfolger Scottie Scheffler bringt.

Mit einem verpassten Up & Down beginnt der Moving Day dann für den Schotten zwar alles andere als nach Maß, den Fehler steckt er aber gut weg und kann schon am Par 5 der 4 sein Score wieder ausgleichen. Noch vor dem Turn lässt dann auch die 9 ein Birdie springen, womit er sich vor dem Wechsel auf die hinteren Neun sogar in den roten Bereich arbeitet. Lange Zeit spult er dann Pars ab, ehe auf der 18 noch ein wahrer Monsterputt fällt, was ihn schließlich mit der 68 (-2) zum Recording marschiern lässt. Bei 16 unter Par startet er so mit einem zwar komfortablen vier Schläge Polster auf Scheffler in den Sonntag, ausruhen darf er sich darauf mit der Nummer 1 der Welt in seinem Windschatten aber garantiert nicht.

Genau diesen Umstand bekommt er auch gleich auf den ersten Löchern am Sonntag zu spüren, denn während MacIntyre nur mit zwei Bogeys startet, schließt Scheffler mit einem anfänglichen Birdie sofort bis auf einen Schlag auf. Auch danach hat der Europäer Probleme richtig ins Spiel zu finden, was schlussendlich nur in der 73 (+3) gipfelt. Der Texaner hingegen zieht sein Spiel wie gewohnt über weite Strecken durch, unterschreibt am Ende die 67 (-3) und hängt so Robert MacIntyre bei gesamt 15 unter Par sogar noch um zwei Schläge ab.

