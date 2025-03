Kräfte gebündelt

Sepp Straka bündelt zum Abschluss der Valspar Championship noch einmal die letzten Kräfte und verabschiedet sich vom Copperhead Course mit seiner besten Runde der Woche in eine wohlverdiente Turnierpause.

Nachdem Sepp Straka an den ersten beiden Spieltagen am Copperhead Course 70er (-1) Runden notierte und damit sogar voll in Schlagdistanz zu den Top 10 ins Wochenende startete, hatte die Nummer 11 der Welt am Moving Day in Tampa ziemlich zu kämpfen. Recht deutlich merkte man ihm bereits die Strapazen der letzten Wochen an, was am Ende in einer durchwachsenen 74 (+3) mündetet und doch etwas die Luft rausließ. Am Sonntag gilt es nun noch einmal die letzten Kräfte zu bündeln, denn bei einem nach wie vor recht dichtgedrängten Leaderboard – selbst die Top 10 sind „nur“ sechs Schläge weit weg – könnte er mit einer starken Finalrunde durchaus noch einen sehenswerten Sprung im Klassement machen.

Der Sonntag beginnt dann auch nach Maß, denn aus drei Metern stopft der dreifache PGA Tour Champion gleich am Par 5 der 1 den fälligen Birdieputt. Auch der Putter ist am Sonntag gleich zu Beginn voll auf Temperatur, rollt doch auf der 2 auch aus fünf Metern der Putt ins Ziel, womit der 31-jährige sogar gleich mit einem roten Doppelpack loslegt. Kurz bläst er dann auf der 3 etwas durch, ehe er am Par 3 der 4 den Tee Shot bis auf 1,5 Meter zur Fahne knallt und so schon Birdie Nummer 3 auf die Habenseite zieht.

Putter kühlt ab

Fast legt er sogar noch weiter nach, allerdings kriecht am Par 5 danach der Birdieputt aus drei Metern hauchdünn am Loch vorbei. Da er auf der 7 aus dem zähen Rough den Ball nur im Grünbunker unterbringt und der Viermeterputt zum Par knapp nicht fällt, wird es schließlich mit einem Bogey auch erstmals am letzten Spieltag etwas unangenehmer. Das lässt auch sichtlich ziemlich den Putter auskühlen, denn nach ausgelassenen Großchancen aus rund drei Metern auf der 8 und zwei Metern auf der 9, muss er nach verzogenem Drive auf der 10 sogar das nächste Bogey einstecken.

Auch am Par 5 der 11 legt er sich dann wieder eine dicke Möglichkeit auf, doch auch 1,5 Meter sind für den Putter in dieser Phase zu weit um Zählbares einsacken zu können. Nachdem er sich auf der 12 sehenswert aus dem Grünbunker noch zum Par scrambled, kann er schließlich aus einem weiteren messerscharfen Eisen am Par 3 der 13 wieder Kapital schlagen und holt sich aus 1,5 Metern sein viertes Birdie ab. Das heizt das Spiel des Jung-Vaters noch einmal richtig an, denn am Par 5 danach chippt er kurzerhand sogar zum Eagle ein und sieht so plötzlich sogar wieder die Top 10 am Horizont auftauchen.

Wohlverdiente Pause

Nachdem sich nach einer versandeten Annäherung auf der 16 das Par nicht mehr ausgeht, erwischt es ihn zu Beginn der „Snake Pit“ jedoch auch mit einem weiteren Schlagverlust. Sowohl am Par 3 der 17 als auch am Schlussloch lässt er dann mit sicheren Pars jedoch nichts mehr anbrennen und bringt so schließlich die 68 (-3) zurück ins Clubhaus.

Damit notiert er sogar noch seine beste Runde der Woche, könnte am Ende aber womöglich dennoch sein bislang schwächstes Ergebnis heuer nach einem geschafften Cut einfahren. was bislang ein 30. Platz bei den Sony Open zu Beginn des Jahres war. Hinter den Top 30 war er bei Erreichen des Wochenendes letztmals im August vergangenen Jahres mit einem 61. Platz bei den St. Jude Classic, was die unglaubliche Beständigkeit von Österreichs Nummer 1 zusätzlich hervorhebt.

Die nächsten Tage wird Sepp nun im Kreis der Familie die Batterien wieder aufladen um dann mit frischen Kräften wieder voll angreifen zu können.

