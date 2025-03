Erfolgreiche Wochen

Max Steinlechner verpasst bei der Delhi Challenge erneut nur knapp sogar ein Stechen um den Sieg und fährt so auch beim zweiten Indien Event mit Rang 4 ein absolutes Topergebnis ein. Lukas Nemecz tritt vom Classic G & CC mit einem 11. Rang im Gepäck die Heimreise ebenfalls voller Selbstvertrauen und Vorfreude an.

Nur eine Woche nachdem sich Lukas Nemecz in Kalkutta erst im Stechen geschlagen geben musste und Maximilian Steinlechner einen hervorragenden 5. Platz einfuhr, finden sich die beiden Challenge Tour Professionals auch in Delhi im Titelkampf wieder. Vor allem Max drückte am Moving Day gehörig aufs Tempo und marschierte mit einer 65 (-7) bis auf Rang 3 nach, den er sich nach dessen 70 (-2) mit Lukas Nemecz teilt.

Einzig Quim Vidal (ESP) enteilte dem Feld bei gesamt 17 unter Par und vier Schlägen Vorsprung auf die beiden Österreicher etwas. Dass es jedoch gerade im Classic G & CC enorm schnell gehen kann zeigten in dieser Woche beide Österreicher, da sie vor allem auf den Backnine zu teils sehenswerten Birdieruns ansetzten.

Steinlechner starker 4.

Max findet dann auch sofort richtig gut ins Geschehen, denn nach zwei anfänglichen Pars zieht er mit einem roten Doppelpack erstmals spürbar das Tempo an und verkürzt so den Rückstand auf den Spanier rasch auf nur noch zwei Schläge. Vidal kommt dem Tiroler dann sogar entgegen, womit ihm bei weiterhin fehlerlosem Spiel vor den letzten neun Löchern lediglich ein einziger Schlag vom derzeitigen Führungsduo trennt.

Nach elf gespielten Löchern geht die Schere dann jedoch recht unangenehm auseinander, denn während Joshua Berry (ENG) nach seinem Sieg in Kalkutta auch in Delhi wieder vorne weg marschiert, kann Max am Par 3 der 11 ein erstes Bogey nicht verhindern und hat so plötzlich gleich drei Schläge Rückstand auf den Engländer. Nur wenige Löcher später ändert sich das Bild jedoch erneut, denn Max stellt sein Score dank eines Birdies am Par 5 der 14 wieder auf -2 und da Berry sich ein Bogey eintritt, fehlt plötzlich wieder nur noch ein einzelner Schlag.

Im Finish dziehen dann Joshua Berry und Quim Vidal das Tempo noch an und machen sich bei gesamt 18 unter Par den Sieg im Stechen aus, wo der Spanier schließlich am dritten Extraloch triumphiert. Max kann dabei zwar nicht mehr ganz Schritt halten, beendet die Runde aber mit einem abschließenden Par 5 Birdie auf der 18, bringt so die 69 (-3) über die Ziellinie und fährt so einen hervorragenden 4. Rang ein.

Damit tritt er die Reise zurück nach Österreich aus Indien mit einem 5. und einem 4. Platz an und zeigt so, dass die Formkurve vor den anstehenden Turnieren im Nahen Osten weiterhin eindeutig in die richtige Richtung zeigt. Nach den anstrengenden Turnieren in Kalkutta und Delhi meint er: „Es war wirklich sehr solide die beiden Wochen. Es war ein ziemlicher Hitze und Konzentrationskampf auf wirklich sehr guten Plätzen. War echt nice in Indien.“

Lukas Nemecz kämpft sich zurück

Sehr souverän klopft Lukas Nemecz am Sonntag Pars auf die Scorecard und bleibt so auch ohne Birdies weiterhin in Lauerstellung zur Spitze. Erst kurz vor dem Turn überschlagen sich die Ereignisse dann regelrecht, denn statt des erhofften Boosts mit einem Par 5 Birdie, schlittert er auf der 9 sogar in ein Triplebogey und muss sich so mit dem Schneemann aus dem Titelrennen verabschieden.

Die Flinte wirft der Steirer aber nicht ins Korn und kann dank Birdies auf der 12 und dem Par 5 der 14 rasch etwas gegensteuern. Auch danach hält er weitere Fehler souverän fern und beendet das Turnier schließlich stilecht mit einem abschließenden Birdie auf der 18, womit er sein Score sogar noch auf Anfang zurückdreht. Mit der 72 (Par) verpasst Lukas am Ende nur hauchdünn als 11. ein weiteres Topergebnis und tritt so nach durchaus erfolgreichen Wochen in Indien wohl mit gehörigem Selbstvertrauen die Rückreise in die Heimat an.

Überraschende Nachricht vor der Runde

„Golferisch wars sehr gut, ergebnistechnisch bin ich jetzt nicht ganz zufrieden. Es ist aber ein sehr spezieller Tag heute, denn heute ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Eigentlich wäre erst der 10. April geplant gewesen, aber als ich auf dem Weg zur Range war, hab ich ein Selfie von meiner Frau mit Kind bekommen und der Nachricht, dass ich auch die Geburt des zweiten Kindes erfolgreich verpasst hab. Beide geht’s sehr gut, das ist das Allerwichtigste“, rückt Golf angesichts der erfreulichen News verständlicherweise in den Hintergrund.

„Leider sind das halt auch die Schattenseiten des Berufs, aber ich habe eine toughe Frau und eine Familie die sie voll unterstützt. Ich war heute aber definitiv mit dem Kopf nicht beim Golf sondern bei meiner Frau und der Tochter. Ich freue mich jetzt natürlich schon auf morgen und dass ich dann auch die Kleine im Arm halten kann. Zum Golf gibt’s nicht viel zu sagen. Auf der 9 war ich einfach sehr unkonzentriert und mit dem Triplebogey war ich dann weit weg von der Führung. Platz 11 ist okay, nehme ich gern mit.“

