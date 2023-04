Masters 2023 – Live News Ticker

MASTERS 2023 – LIVE NEWS TICKER +++ Sepp Straka eröffnet seine 2. Masters-Woche mit einem Ass +++ Tiger mit allen Stars dabei.

Zuletzt ansteigende Form und jetzt ein Hole-in-One am Montag am berühmten 12. Loch – besser könnte für Sepp Straka sein zweites Antreten beim Masters nicht beginnen. Sollte Österreichs einziger Beitrag beim ersten Major des Jahres seine Eisen tatsächlich wieder so präzise auf Linie bekommen, dürfte deutlich mehr als der 30. Platz beim Debüt im Vorjahr drinnen sein.

+++ SCHEFFLER DER GROSSE GEJAGTE +++

Die Nummer 1 der Golfwelt und zugleich Titelverteidiger Scottie Scheffler versucht das Kunststück eines Doppelsiegs in Augusta zu wiederholen, was zuletzt Tiger Woods 2001 und 2002 gelang. Das erste Major des Jahres wird zugleich mit dem stärksten Feld aufwarten, da auch Tiger Woods zum zweiten Mal im heurigen Jahr aufteen wird sowie einige LIV-Spieler wie Cam Smith oder Dustin Johnson.

Von den insgesamt 16 Debütanten darf man vor allem auf den Auftritt von Tom Kim, Kurt Kitayama und Sahith Theegala gespannt sein.

+++ MICKELSON PROVOZIERT +++

Wenn er schon zuletzt nicht für sportliche Schlagzeilen sorgen konnte, so pusht sich Phil Mickelson mit zweifelhaften Wortspenden ins Rampenlicht. Vor seinem Masters-Start meinte er: “Ich fühle Null Druck in Augusta. Es geht um so viel weniger im Vergleich zu LIV-Turnieren….”

>> SKY überträgt Live und in HD vom MASTERS 2023.