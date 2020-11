Mit viel Gefühl

US MASTERS – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger muss im Augusta National GC wegen einer frühen Regenunterbrechung lange Zeit Däumchendrehen, beweist dann allerdings vor allem im kurzen Spiel unglaublich viel Gefühl und befindet sich bei 2 unter Par auf durchaus gutem Weg. Wegen der langen Warterei hat er am Freitag gleich 25 Löcher zu absolvieren.

Erstmals an einem November-Termin wird das Masters Tournament in Augusta ausgetragen. Bernd Wiesberger ist zum bereits fünften Mal und überhaupt als bislang einziger Österreicher beim Golf-Höhepunkt des Jahres mit dabei. Der nicht allzu lange Kurs mit seinen superschnellen und harten Grüns behagt dem Burgenländer sichtlich, wo er seine bislang stärkste Major-Performance ablieferte: bei den bisherigen vier Starts war ein 22. Platz bei seinem Debüt 2015 das Highlight, allerdings verpasste er keinen einzigen Cut und kam nie schlechter als auf Platz 43 in die Endwertung.

An der Seite von Fanliebling Phil Mickelson (USA) soll der Burgenländer eigentlich um 17:27 MEZ ins Turnier starten, da allerdings nach nur wenigen Minuten Spielzeit wegen heftigem Regen und Gewitterzellen in der Nähe bereits unterbrochen werden muss, kommt er erst mit dreistündiger Verspätung dazu die Runde in Angriff zu nehmen und hat bereits vor dem ersten Schlag so die Gewissheit, dass er auf keinen Fall die ersten 18 Löcher am Donnerstag absolvieren kann.

Gleich auf der 1 bringt sich der 35-jährige dann nach der langen Warterei auch etwas in die Bredouille, nachdem der erste Abschlag nur den Fairwaybunker findet. Mit einem starken Chip kratzt er am Ende aber noch das anfängliche Par. Auch auf der 2, dem ersten Par 5, hat er vom Tee aus wieder mit Problemen zu kämpfen nachdem der Drive zu weit rechts bleibt. In Folge findet er auch mit dem zweiten Schlag das Fairway nicht, beweist aber einmal mehr bei den kurzen Annäherungen viel Gefühl und holt sich aus einem knappen Meter schließlich das erste Birdie ab.

Weltklasse im Srambling

Auch auf der 5 macht er sich aber wieder mit einem deutlich zu weit rechts gebliebenen Abschlag das Leben alles andere als leicht. Am langen Par 4 bleibt danach auch die Annnäherung zu weit rechts, erneut allerdings beweist der siebenfache European Tour Sieger unglaublichen Touch und kann auch vom schwierigen Grün noch das Par mitnehmen. Die Probleme reißen auch weiterhin nicht ab, doch auch auf der 7 gilt wieder “langes Spiel: ausbaufähig, Kurzspiel: Weltklasse”, weshalb er weiterhin das rote Zwischenergebnis halten kann.

Endlich findet ein Drive dann am Par 5 der 8 den Weg aufs Fairway, von wo aus auch die anstehende Grünattacke deutlich angenehmer ausfällt. Zwar bleibt diese leicht zu kurz, mit dem bärenstarken Kurzspiel belohnt er sich in Folge aber mit Birdie Nummer 2. Mit viel Gefühl kratzt er dann auch zu Beginn des Amen Corner noch das Par, muss danach allerdings wegen der einfallenden Dunkelheit seine Sachen packen. Bei einem Zwischenstand von -2 nach 11 und auf Rang 21 befindet sich Österreichs einziger Beitrag in Augusta aber auf einem durchaus guten Weg.

Paul Casey (ENG) ist zum Auftakt eine Klasse für sich. Der Schotte hat die beißenden Grüns perfekt im Griff und krallt sich so die 65 (-7) die ihm derzeit gleich zwei Schläge Vorsrpung auf die ersten Verfolger einbringt.

