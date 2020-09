3. RUNDE: Sarah Schober übersprang mit zwei 72er Runden sprichwörtlich mit Maß und Ziel gerade noch die Cutlinie. Am Finaltag wollte sie die allererste Startzeit zu einem Generalangriff nutzen, wobei sie alleine, nur mit einem Zähler an ihrer Seite, die finale Umrundung zu bewältigen hatte. Sarah stolpert jedoch mit Bogey in den Finaltag und bekommt die französischen Grüns weiterhin nicht in den Griff. Wie schon am Vortag geht auch an der 6 ein Schlag verloren. Ein einziger Birdieputt sollte am Schlusstag für die Steirerin fallen. Die Fehlerquote bleibt aber für den Rest der Runde zu hoch. Nach der 76 hält sie sich unfreiwillig an das biblische Motto, "die ersten werden die letzten sein".