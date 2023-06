Golf-Tours einigen sich mit LIV

Nach 1 Jahr Fehde zwischen PGA- DPW- und LIV-Tour ebnet ein Peace-Agreement den Weg zu einer gemeinsamen World Tour im Profi-Golf.

PGA Tour und DP World Tour präsentieren überraschend eine Einigung mit dem saudiarabisch finanzierten Startup LIV, bzw. derem finanziellen Träger PIF, der den Tours zahlreiche Stars wie Brooks Koepka, Dustin Johnson oder Cameron Smith abgeworben hatte. Unter einem neuen, gemeinsamen Dach soll der Golfsport vermarktet und ein gemeinsam abgestimmtes, attraktives Turnierprogramm angeboten werden – samt der Möglichkeit der Rückkehr der LIV-Rebellen zu PGA- und DP World Tour. Keith Pelley dazu über das Angebot an eventuelle Rückkehrer: „Der Prozess wird sich streng nach dem Disziplinarreglement der DP World Tour richten.“ Damit deutet er an, dass Tour-Mitglieder weiterhin um Freigabe für Teilnahme an Fremdturnieren werden ansuchen müssen: Link zum kompletten Interview .

„Das ist ein historischer Tag für den Sport, den wir alle lieben,“ jubelt PGA Tour-Commissioner Jay Monahan, „diese neue Partnerschaft anerkennt die Stärke, Geschichte und Wettbewerbsfähigkeit der PGA Tour, kombiniert mit der DP World- und LIV-Tour, inklusive ihrem Team-Konzept, um eine Organisation zu kreieren, von der Golfspieler, Wirtschaftspartner und Fans profitieren werden.“

Die Eckpunkte kurz umrissen:

♦ Die drei Tours bringen ihre Assets in eine neu zu gründende auf Profit ausgerichtete Organisation ein.

♦ Alle anhängigen Gerichtsverfahren werden eingestellt

♦ Die neue Dachorganisation wird mit allen Parteien eine Plan ausarbeiten, den Golfsport kommerziell und sportlich weiterzuentwickeln, inklusive dem Teamkonzept von LIV.

♦ Alle Parteien arbeiten gemeinsam einen Plan aus, wie wechselwillige LIV-Spieler auf ihren Heimattours (PGA- und DP World Tour) zurückkehren können.

♦ Gemeinsam sollen aufeinander abgestimmte Turnierkalender ausgearbeitet werden.

♦ Die Saudis bekommen das exklusive Recht in die neue Dachorganisation zu investieren und bekommen Priorität bei weiteren Investments in die etablierten Tours vor anderen Firmen.

♦ In den nächsten Monaten soll diese Rahmen-Vereinbarung ausformuliert und vertraglich fixiert werden.

Mehr: PGA Tour-Announcement