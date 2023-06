Eiskalt erwischt

THE MEMORIAL TOURNAMENT – FINAL: Sepp Straka erwischt es am Sonntag in Muirfield Village mit einem Triplebogey eiskalt, weshalb sich trotz einer ansonsten ansprechenden Leistung beim 20 Millionen Event in Ohio am Ende kein Topergebnis ausgeht.

Nach den starken ersten beiden Runden, zeigte Sepp Straka zwar auch am Moving Day über weite Strecken wieder starkes Golf, mit verpatztem Start und Doppelbogey-Finish ging sich am Ende jedoch nur eine 73 (+1) aus, die ihn aus den Top 10 rutschen ließ. Dennoch hat sich die Ausgangslage für Österreichs Nummer 1 nicht wesentlich verändert, denn nach wie vor ist der Rückstand auf die Spitze mit nur drei Schlägen mehr als überschaubar.

Nach perfektem Drive knallt er gleich die erste Annäherung auf 2,5 Meter zur Fahne, allein der Putter will noch nicht so recht mitspielen und verweigert am Weg zum ersten Birdie noch die Mitarbeit. Auf der 3 erwischt es den gebürtigen Wiener dann richtig heftig, denn nach schlecht platziertem Abschlag hinter einen Baum muss er am Fairway vorlegen, bunkert sich in Folge noch dazu hinterm Grün ein und marschiert nach verschobenem Putt aus einem Meter sogar nur mit dem Triplebogey zur 4. Teebox.

Spiel stabilisiert

Mit souveränem Spiel bringt er nach dem Horrorloch zwar wieder die Stabilität zurück, nach versandeter Grünattacke lässt jedoch auch das erste Par 5 noch kein Birdie springen. Am zweiten Par 5 wird es dann sogar wieder ungemütlich, denn erneut findet die Attacke nur den Sand dem er erst beim zweiten Versuch entkommt und sich so einen weiteren Schlagverlust aufbrummt, womit die Top 10 endgültig in richtig weite Ferne rücken.

Erst auf der 11 gibt es dann mit dem ersten Birdie endlich auch etwas zu jubeln, wenngleich er nach starker Grünattacke den Eagleputt auf Linie zu kurz lässt. Anknüpfen kann er daran zwar auf den darauffolgenden Löchern nicht, klettert aber dennoch im Klassement aufgrund der erneut mehr als gedämpften Scores wieder etwas weiter nach oben. Nach starkem Sand Save auf der 17 und einem souveränen Par auf der 18 marschiert Sepp schließlich mit der 75 (+3) über die Ziellinie. Damit verpasst er zwar das eigentlich erhoffte Topergebnis, büßt jedoch als etwa 18. auch nicht wirklich viele Plätze ein.

Kommende Woche legt der ehemalige Honda Classic Champion während der Canadian Open eine kurze Pause ein um sich besmtöglich auf die anstehenden US Open im Los Angeles Country Club vorbereiten zu können.

Leaderboard The Memorial Tournament

>> SKY überträgt Live und in HD vom Memorial Tournament.