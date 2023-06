Etwas abgerutscht

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 3. RUNDE: Sepp Straka zeigt zwar auch am Moving Day über weite Strecken starkes Golf, kommt nach verkorkstem Start und Doppelbogey-Finish jedoch nur zu einer 73 (+1), was ihn in Muirfield Village zwar aus den Top 10 wirft, ihm aber immer noch bei nur drei Schlägen Rückstand auf die Spitze Chancen auf den Sieg offen hält.

Sepp Straka zeigte mit einer 71 (-1) bereits zum Auftakt eine starke Leistung, mischte sich schließlich am Freitag mit einer 69 (-3) aber sogar in den Titelkampf ein. Als 7. und bei vier Schlägen Rückstand auf Leader Justin Suh (USA) scheint auf den nächsten 36 Löchern noch absolut alles möglich zu sein. Am Moving Day hofft Österreichs Nummer 1 nun sich an der Seite Rory McIlroys (NIR) zur nächsten Höchstleistung pushen zu können.

Der erste Abschlag zieht jedoch unangenehm nach links und aus dem Rough hat er keine Chance das Grün zu erreichen. Immerhin verhindert er mit einem Zweimeterputt noch schlimmeres als ein Bogey. Nachdem er trotz eines weiteren verfehlten Fairways auf der 2 ein souveränes Par mitnimmt, wird es mit dem bereits dritten leicht verzogenen Drive dann auf der 3 wieder ungemütlicher, da er sich von knapp hinter dem Grün zum zweiten Mal nicht zum Par scramblen kann, womit ein schleppender Start in den Moving Day nicht mehr zu leugnen ist.

Zwar wartet er auch nach der 5 noch auf das erste getroffene Fairway, dafür aber zündet er am ersten Par 5 ein richtig starkes Wedge ins Grün und holt sich aus zwei Metern schließlich auch das erste Birdie ab. Das scheint das Spiel des Longhitters endgültig zu schärfen, denn nach perfektem Drive knallt er gleich eine weitere Annäherung sehenswert zur Fahne und gleicht sein Score so rasch wieder aus. Genug hat er damit jedoch noch nicht und misst auch am zweiten Par 5 danach wieder das Eisen perfekt an, schnürt so den roten Triplepack und drückt sein Score in Windeseile sogar in den Minusbereich.

Noch immer alles drin

In Folge wird er auch vom Tee immer sicherer und lässt mit grundsoliden Pars zwar rein gar nichts anbrennen, jedoch wollen die Annäherungen nicht mehr zwingend genug gelingen um sich weitere wirklich gute Birdiechancen auflegen zu können. Erst am Par 5 der 15 bringt er dann wieder Farbe aufs Tableau, denn nach leicht zu langer Attacke chippt er sehenswert zur Fahne und stellt sein Tagesscore damit erstmals am Samstag auf 2 unter Par. Am darauffolgenden Par 3 erwischt es ihn jedoch auch mit seinem dritten Bogey, da er nach versandetem Abschlag den Ball beim ersten Versuch nicht aus dem Bunker bekommt.

Fast erwischt es ihn nach überschlagenem Grün auf der 17 gleich erneut, von knapp außerhalb des Kurzgemähten chippt er aber aus sieben Metern ein und kratzt so noch das Par auf die Scorecard. Da er jedoch am schwierigen Schlussloch weder Fairway noch Grün findet und dazu noch den Chip zu kurz lässt, beendet er die Runde sogar nur mit einem Doppelbogey, womit er sich schließlich mit der 73 (+1) abfinden muss, die ihn auch knapp aus den Top 10 bis auf Rang 14 zurückwirft.

Das zähe Finish ist zwar klarerweise ärgerlich, aufgrund der gedämpften Scores hat er jedoch bei gerade mal drei Schlägen Rückstand auf das Führungstrio nach wie vor alle Chancen. Als er vergangene Saison bei den Honda Classic triumphierte, startete er sogar mit einem fünf Schläge großen Defizit in die finale Umrundung.

