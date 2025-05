Revanche-Birdies

Sepp Straka nimmt am Moving Day beim Memorial Tournament auf den Par 5 Löchern Revanche für die Doppelbogeys vom Vortag spielt sich mit einer fehlerlosen Traumrunde im Muirfield Village sogar bis ins absolute Spitzenfeld.

Nach einer einigermaßen zähen 74 (+2) zum Auftakt, legte Sepp Straka am Freitag im strömenden Regen seinen bislang wohl wildesten Ritt dieser Saison hin. Gleich drei Doppelbogeys leuchteten am zweiten Spieltag von der Scorecard, mit beeindruckender Birdiequote brachte er aber dennoch eine 73 (+1) zum Recording und ließ so in Sachen Cut rein gar nichts anbrennen. Als derzeit 31. liegen die Top 10 zwar bereits fünf Schläge weit entfernt, dass es aber gerade in Muirfield Village rasch in jede Richtung gehen kann zeigten bereits die ersten beiden Spieltage.

Gleich auf der 1 hat er dann ziemlich zu kämpfen, da er nach versandetem Drive die Annäherung nur im Rough unterbringt. Auf das kurze Spiel kann er sich aber verlassen und kratzt so noch das anfängliche Par auf die Scorecard. Der Stresslevel bleibt auch auf der 2 weiterhin unangenehm hoch, denn auch der nächste Approach findet nicht das anvisierte Ziel, dank eines starken Dreimeterputts kann er jedoch erneut ein Bogey noch fernhalten.

Nach und nach stabilisiert er sein Spiel danach jedoch und nach zwei recht souveränen Pars, gibt es – anders als am Vortag – am Par 5 der 5 erstmals Grund zu jubeln. Perfekt findet der Abschlag das Fairway, von wo aus er keine Probleme hat die Attacke zu zünden. Diese läuft zwar knapp ins Rough aus, mit Chip & Putt wandert das erste Birdie aber auf die Habenseite.

Par 5 perfekt im Griff

Auch danach hat er am Samstag die langen Löcher bestens im Griff, denn auch auf der 7 geht sich nach gelungener Grünattacke ein Birdie aus. Fast nimmt er noch vor dem Turn ein weiteres Erfolgserlebnis mit, aus 1,5 Metern streikt auf der 9 aber plötzlich der Putter. Beinahe rächt sich die ausgelassene Großchance auch prompt, da er aus dem Rough nur vorlegen kann. Das Wedge ins Grün passt aber auf den Punkt und aus einem guten halben Meter ist der Parsave am Ende nur noch Formsache.

So problematisch sich die langen Bahnen am Freitag gestalteten, so perfekt hat er sie am Samstag im Griff, denn mit einem starken Fünfmeterputt lässt auch die 11 ein Birdie springen. Da er kurz danach die Annäherung auf der 13 sogar nur einen Meter neben dem Loch platziert und so keinerlei Probleme hat gleich das vierte Birdie einzusacken, spielt er sich endgültig voll an die Top 10 heran.

Stark knallt er schließlich auch noch am letzten Par 5 den zweiten Schlag aufs Kurzgemähte und macht so die „Birdie-Revanche“ auf den langen Löchern von Muirfield Village endgültig perfekt. Nicht nur, dass er auch auf den schwierigen Schlusslöchern nichts mehr anbrennen lässt, auf der 18 rollt sogar noch der Viermeterputt zu einem weiteren Birdie ins Ziel. Damit bringt er nicht nur auf einem der schwierigsten Plätze eine fehlerlose 66 (-6) zum Recording, sondern räumt sich bei gesamt 3 unter Par wohl sogar noch Außenseiterchancen auf den Sieg ein.

Der zweite deutschsprachige Spieler im Feld pendelt am Samstag zwischen Genie und Wahnsinn, denn Stephan Jäger wechselt auf den Backnine fast durchgehend Birdies und Bogeys ab und unterschreibt schlussendlich eine 73 (+1).

