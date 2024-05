Richtige Region

Sepp Straka legt bei den Wells Fargo Championship mit einer 68 (-3) einen gelungenen Start hin und reiht sich beim Elevated Event der PGA Tour im Quail Hollow Club von Charlotte in der richtigen Leaderboardregion ein.

Nach einer Woche Pause startet Sepp Straka frisch und ausgeruht in das 20 Millionen Spektakel in North Carolina. In durchaus ansehnlicher Form will sich der zweifache PGA Tour Champion den letzten Feinschliff vor den anstehenden PGA Championship kommende Woche holen, wofür sich der Quail Hollow Club auch absolut perfekt eignen könnte, ist das Par 71 Terrain doch mittlerweile majorerprobt.

Zwar gehört der Kurs in North Carolina bislang noch nicht wirklich zu den ausgewiesenen Lieblingswiesen des gebürtigen Wieners, wie ein 54. Rang als bis dato bestes Ergebnis untermauert, es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass er genau auf solchen Plätzen plötzlich ganz vorne mitmischt. Vorerst heißt es für Sepp jedoch wie auch für das gesamte restliche Feld Däumchendrehen, da eine Gewitterfront für eine einstündige Verzögerung sorgt.

Die Warterei scheint bei Sepp jedoch keinerlei Spuren hinterlassen zu haben, denn gleich am schwierigen Anfangsloch knallt er den Drive perfekt aufs Fairway und zündet in Folge eine noch bessere Annäherung, was aus 1,5 Metern prompt im anfänglichen Birdie mündet. Mit soliden Pars macht er danach nichts verkehrt, bis er sich im zäher werdenden Wind am Par 3 der 4 von knapp außerhalb des Grüns nicht mehr zum Par scramblen kann und so den scoretechnischen Ausgleich hinnehmen muss.

Straka zieht ins Spitzenfeld

Sofort steuert der 30-jährige aber gegen und holt sich mit einem gefühlvollen 5,5 Meter vom Vorgrün schon auf der 5 wieder das Minus zurück. Nachdem der Abschlag in den Grünbunker auskullert, wird es auch auf der zweiten kurzen Bahn wieder stressig. Aus fünf Metern stopft Sepp aber nervenstark den Parputt und hält sich so im roten Bereich. Am einzigen Par 5 der Frontnine direkt danach hat er dann wieder Grund zu jubeln, da er die Grünattacke sehenswert am Vorgrün unterbringt, von wo aus das nächste Birdie mit zwei Putts nur noch Formsache darstellt.

Auf den Geschmack gekommen knallt er auf der 8 die nächste Annäherung stark aufs Grün und drückt sein Score aus zwei Metern sogar auf bereits drei unter Par. In dieser Tonart geht es auch nach dem Turn munter weiter, da er mit einem starken Pitch am Par 5 der 10 den Ball bis auf einen guten halben Meter zur Fahne legt, womit er stressfrei Birdie Nummer 5 einsackt und damit erstmals sogar in geteilter Führung auftaucht.

Bogey in der Green Mile

Zwar ebbt der Schwung danach etwas ab, Sepp bringt aber wichtige Pars zu Papier und hält sich damit weiterhin im absoluten Spitzenfeld. In der Green Mile, dem schwierigen Schlussstretch der Löcher 16 bis 18, muss er dann aber ziemlich zaubern. Auf der 16 zieht er sich mit starkem Kurzspiel noch aus der Affäre, am Par 3 der 17 will der 1,5 Meter Putt zum Par jedoch nicht fallen, womit er den zweiten Schlagverlust nicht mehr abwenden kann.

Nach etwas zu kurzer Annäherung muss er dann auch am anspruchsvollen Schlussloch noch einmal zaubern, kratzt aber noch das Par auf die Scorecard und marschiert so schließlich mit der 68 (-3), seiner bislang besten Runde in Quail Hollow, zum Recording, womit er sich etwa auf Rang 6 in der eindeutig richtigen Region des Klassements einreiht.

Leaderboard Wells Fargo Championship

