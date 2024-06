Roter Schlusspunkt

Sepp Straka findet bei der Travelers Championship zum Auftakt keinen wirklich gewinnbringenden Rhythmus und wechselt beim Signature Event der PGA Tour im TPC River Highlands lange Zeit Bogeys und Birdies ab. Am Schlussloch rollt dann aber doch noch vierter Birdieputts ins Ziel, wmit sich am Ende mit der 69 (-1) immerhin noch eine Runde unter Par ausgeht.

Für Sepp Straka blieb nach den zuletzt anstrengenden Turnieren mit dem Memorial Tournament und der US Open nicht viel Zeit zum Durchschnaufen, denn in dieser Woche geht es in Connecticut mit dem letzten Signature Event der Saison gleich wieder mit Volldampf weiter. Zwar zählt der TPC River Highlands nicht zu den schwierigsten Wiesen des Tourkalenders, bei erwartet deutlich tieferen Scores als zuletzt wird Österreichs einziger Beitrag aber wohl den Birdierhythmus einigermaßen hochhalten müssen um reüssieren zu können.

Zuletzt flutschte es für Sepp aber gerade bei den Signature Events richtiggehend, was auch zwei 5. Plätze untermauern, die ihn immerhin bereits bis auf Rang 14 im FedEx-Cup Ranking nach vorne spülten. In Cromwell ist jedoch wie gewohnt das „Who is who“ am Start, denn von Scottie Scheffler über Collin Morikawa, Xander Schauffele (alle USA) oder auch Viktor Hovland (NOR) ist die absolute Weltelite der Tour am Start. Einzig Rory McIlroy (NIR) meldete sich im Vorfeld noch ab.

Strak mit frühem Fehler

Gleich auf der 1 legt sich Sepp dann mit dem Wedge die erste machbare Birdiechance auf, aus rund fünf Metern will der Putt jedoch knapp nicht fallen. So richtig auf Temperatur kommt der 14. Schläger im Bag auch danach nicht, da er aus gut sechs Metern sogar dreimal ansetzen muss und so sogar in ein absolut vermeidbares frühes Bogey stolpert. Die Reaktion des 31-jährigen folgt jedoch sofort, denn trotz eingebunkerten Drives legt er den Approach bis auf ca. 5 Meter zur Fahne und locht diesmal souverän zum sofortigen Ausgleich.

Mit einem ganz starken Eisen legt er den Ball dann sogar bis auf einen Meter zur Fahne, lässt die Riesenchance auf den roten Doppelschlag jedoch ungenützt verstreichen. Das rächt sich auch kurze Zeit danach, da er sich nach verzogenem Drive am einzigen Par 5 der Frontnine noch dazu vor dem Grün einbunkert und da der Parputt aus drei Metern knapp nicht fällt, findet er sich recht rasch im Plusbereich wieder. Erst nach dem Turn kommt dann wieder Farbe aufs Tableau, nachdem auf der 10 der Dreimeterputt fällt, jedoch in Form des zweiten Birdies die eindeutig richtige.

Birdie am Schlussloch

Auch weiterhin kann er sein Spiel jedoch nicht wirklich im positiven Sinne stabilisieren, da sich zwei Bahnen später nach zu kurzer Annäherung und verschobenem Parputt rasch das nächste Bogey einschleicht, womit er einmal mehr über Par abdriftet. Vor allem im Kurzspiel agiert Österreichs Nummer 1 am Donnerstag zu ungenau, denn am Par 5 der 13 etwa parkt er die Attacke zwar nur knapp neben dem Grün, mit etwas zu hart dosiertem Chip geht sich am Ende aber „nur“ das Par aus.

Richtiggehend mit der Wut im Bauch misst er die nächste Annäherung auf der 14 jedoch dann perfekt an, nimmt sich so klar den Druck vom Putter und sorgt aus kürzester Distanz zum bereits dritten Mal am Donnerstag für den Ausgleich zurück auf Level Par. Am Schlussloch rollt dann aus sieben Metern doch noch ein weiterer Birdieputt ins Loch, womit der zweifache PGA Tour Champion immerhin mit der 69 (-1) noch eine Runde unter Par zum Recording bringt. Damit hat er zwar nach den ersten 18 Löchern mit den Spitzenrängen noch nichts zu tun, nach der Kampfrunde bleibt er aber immerhin doch ziemlich in Schlagdistanz zu einem etwaigen Topergebnis.

