Schlusslicht

QBE SHOOTOUT – 2. TAG: Sepp Straka und Brian Harman kommen am Samstag im Tiburon GC im “Modified Alternate Shot” nicht wirklich ins Rollen und rutschen mit einer 69 (-3) bis ans Ende des Feldes zurück.

Nach einem durchaus erfolgreichen ersten Spieltag im Scramble, wartet nun am Samstag auf Sepp Straka und Brian Harman der “Modified Alternate Shot” Modus, wobei der Ball nach Auswahldrive abwechselnd gespielt wird. Bei nur vier Schlägen Rückstand auf das Führungsduo Charley Hoffman und Ryan Palmer, scheint bei Sepp’s erstem Auftritt beim Exhibition Event im Tiburon GC noch alles möglich zu sein.

Anders als am Vortag gelingt diesmal jedoch kein Blitzstart, denn mit anfänglichen Pars wird das austroamerikanische Duo in der Anfangsphase regelrecht durchgereicht. Nicht nur, dass kein Birdie gelingen will, müssen die beiden am Par 3 der 5 sogar ein Bogey einstecken, womit sich die ehemaligen Georgia Bulldogs plötzlich am Ende des Feldes wiederfinden. Immerhin geht sich gleich danach am Par 5 auch das erste Birdie aus, womit sie ihr Tagesergebnis zumindest wieder zurechtrücken.

Anknüpfen können sie an das Erfolgserlebnis jedoch nicht wirklich und kommen so lediglich bei Level Par auf den Backnine an. Erst am Par 3 der 12 passt dann zum zweiten Mal am Samstag alles zusammen, womit bei Harman und Sepp auch erstmals das Minus aufleuchtet. Das scheint die beiden UGA Absolventen auch einigermaßen ins Rollen zu bringen, denn mit zwei weiteren Schlaggewinnen gleich danach gelingt sogar der Birdiehattrick.

Der Vortrieb endet jedoch ungewollt abrupt, da sich auf der 15 auch der zweite Fehler einschleicht. Trotz des sofortigen Konters am Par 5 der 17, geht sich für die beiden schließlich mit der 69 (-3) und bei gesamt 15 unter Par nach der zweiten Runde nur der 11. und somit geteilte letzte Platz aus. Charley Hoffman und Ryan Palmer verteidigen mit einer 62 (-10) und bei insgesamt 26 unter Par ihre Spitzenposition.

Leaderboard QBE Shootout

