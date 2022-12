Abgerutscht

ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Lukas Nemecz hat den gesamten Samstag über im Leopard Creek GC einigermaßen zu kämpfen und rutscht im südafrikanischen Busch mit einer 74 (+2) bis ins Mittelfeld zurück.

Lukas Nemecz konnte am Freitag zwar nicht mehr ganz an die fantastische 66 (-6) des ersten Spieltages anknüpfen, cuttete mit einer 70 (-2) aber immerhin in den Top 10 ins Wochenende und hat so in Sachen Topergebnis vor dem Wochenende alle Trümpfe in der Hand. Am Moving Day hofft er nun das präzise Spiel weiter abrufen zu können um sich auf den kleinen und ondulierten Grüns Birdiechancen erarbeiten zu können.

Richtig gewinnbringend verläuft der Start in den Moving Day jedoch nicht, denn nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 2 muss er bereits auf der 3 den ersten Fehler einstecken. Auch danach hat er einigermaßen zu kämpfen, was sich bereits zwei Löcher später am Par 3 der 5 ein weiteres Mal unangenehm auf der Scorecard niederschlägt. Immerhin geht sich danach auf der 6 auch das erste Birdie aus, womit er zumindest einen der beiden Schlagverluste wieder weghobeln kann.

Zum ersten Mal in dieser Woche übersteht er danach zwar das Par 3 der 7 unbeschadet, tritt sich dafür allerdings auf der 8 ein weiteres Bogey ein und rutscht so recht rasch wieder auf 2 über Par zurück. Auch nach dem Turn hat er weiterhin zu kämpfen, wenngleich er zwei weitere Fehler jedesmal prompt wieder egalisiert.

Selbst ein weiterer roter Eintrag auf der 17 kann sein Spiel am Samstag nicht stabilisieren, denn zum Abschluss muss er am Par 5 der 18 noch ein Bogey einstecken und steht so schließlich nur mit der 74 (+2) beim Recording, womit er bis ins Mittelfeld auf Rang 27 zurückrutscht. Ockie Strydom (RSA) und Scott Jamieson (SCO) starten bei gesamt 15 unter Par als Co-Leader in den Finaltag.

Leaderboard Alfred Dunhill Championship

