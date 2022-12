Mitgehalten

QBE SHOOTOUT – 1. TAG: Sepp Straka hält mit Partner Brian Harman zum Auftakt im Scrambling mit einer 60 (-12) sehenswert mit den tiefen Scores mit und kann so im Tiburon GC von Naples mit einem recht guten Gefühl in die Alternate Shots am Samstag gehen.

Beim traditionellen Shootout der PGA Tour ist Sepp Straka erstmals mit dabei. 12 Zweierteams werden auch heuer im Tiburon GC von Naples, Florida, alle Lichter ausschießen. Gemeinsam mit Brian Harman, der vor vier Jahren bereits gewann, bildet Sepp ein reines Georgia Bulldogs-Team. Gespielt werden Formate im Scramble, Alternate Shot und Fourballs um möglichst spektakuläre Ergebnisse zu erzielen.

Zunächst steht am Freitag das Scramble-Format auf dem Programm, wobei beide Spieler abschlagen und nachdem sie entschieden haben welches Ergebnis besser ist, beide ihren nächsten Schlag innerhalb einer Schlägerlänge von dieser Position weiterspielen. Dies wird wiederholt, bis das Loch fertiggespielt ist.

Das “Bulldog-Gespann” zeigt gleich auf der 1 gehörig auf, denn am anfänglichen Par 5 geht sich sogar ein Eagle aus, womit das austroamerikanische Duo einen Start nach Maß hinlegt. Da sich auf der 3 und der 4 dann gleich die nächsten Schlaggewinne ausgehen, halten die beiden in der Anfangsphase souverän mit den tiefen Scores mit.

Generell ergänzen sich Harman und der gebürtige Wiener recht sehenswert, wie man bei einem Zwischenstand von -6 nach 7 auch bestens auf der Scorecard ablesen kann. Erst danach kommt der Birdiemoter etwas ins Stocken, denn da rund um den Turn nur Pars auf die Habenseite wandern, enteilen Hoffman und Palmer den beiden an der Spitze etwas.

Erst ab der 13 kann das Duo dann in Form der nächsten Erfolgserlebnisse wieder gewinnbringend anschreiben. Das lässt die beiden gegen Ende auch noch einmal so richtig in Fahrt kommen, denn neben einem weiteren roten Eintrag am Par 3 der 16, geht sich am darauffolgenden Par 5 sogar der zweite Adler aus, womit Sepp und Harman erstmals sogar im zweistelligen Minusbereich unterwegs sind.

Schlussendlich marschieren die UGA-Kollegen dank abschließendem Birdie sogar mit der 60 (-12) ins Ziel und halten so als 4. ansehnlich mit den wie erwartet ulratiefen Scores mit. Lediglich Charley Hoffman und Ryan Palmer ziehen an der Spitze mit einer unglaublichen 56 (-16) vorne etwas davon.

