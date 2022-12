Viel zu holen

ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Lukas Nemecz kann am Freitag im Leopard Creek GC zwar nicht mehr ganz an die fantastische Auftaktrunde anknüpfen, cuttet nach einer 70 (-2) aberin den den Top 10 ins Wochenende.

Lukas Nemecz legte im Leopard Creek GC einen Auftakt nach Maß hin, denn nach richtig starkem langen Spiel und viel Gefühl auf den Grüns ging sich am Donnerstag sogar eine knallrote 66 (-6) aus, womit er nach den ersten 18 Löchern lediglich Local-Hero Dean Burmester knapp den Vortritt lassen musste. Am Freitag hofft er nun mit etwas späterer Startzeit im südafrikanischen Busch an den grandiosen ersten Auftritt anknüpfen zu können.

Zunächst soll sich diese Hoffnung jedoch nicht erfüllen, denn gleich die 10, seine erste Bahn, brummt ihm ein anfängliches Bogey auf. Zwar stabilisiert er sein Spiel in Folge sofort wieder, das erste Birdie bleibt ihm jedoch in der frühen Phase der zweiten Umrundung noch verwehrt. Erst auf der 17 kann er aus einer starken Annäherung dann Kapital schlagen und da sich auch am Par 5 danach ein Birdie ausgeht, bleibt er mit dem roten Doppelpack den Top 10 weiterhin erhalten.

Die beiden Birdies scheinen auch die Selbstverständlichkeit im Spiel wieder zurückgebracht zu haben, denn bereits am Par 5 der 2 legt er weiter nach und verkleinert so die Lücke zur Spitze weiter. Nach recht souveränen Pars auf den darauffolgenden Löchern, schnappt er sich auf der 6 schließlich sein viertes Birdie und mischt damit endgültig wieder im absoluten Spitzenfeld mit.

An den Top 10 dran

Wie schon am ersten Spieltag stellt ihm aber das Par 3 der 7 auch am Freitag wieder ein Bein, denn erneut kann er auf der kurzen Bahn einen Schlagverlust nicht verhindern. Nach zwei abschließenden Pars bringt er am Freitag so die 70 (-2) zu Papier, womit er zwar nicht an die fantastische Auftaktrunde anknüpfen kann, aber als 10. immer noch aus mehr als nur vielversprechender Position ins Wochenende einzieht.

“Ich bin durchaus happy wie es bisher gelaufen ist. Ich hab doch gute drei Wochen Pause gemacht und das ist jetzt erst das zweite Turnier und dass sich das Spiel schon so gut anfühlt taugt mir echt. Der Platz verlangt sehr präzise Eisen ins Grün, was mir ziemlich entgegenkommt”, zeigt er sich verständlicherweise mit dem bisher gezeigten durchwegs zufrieden.

“Leider hats am Anfang zu regen und zu stürmen begonnen, was sich gleich in einem Bogey niedergeschlagen hat. Es ist dann aber besser geworden und ich hab mein Spiel dann auch rasch stabilisiert. Mit dem Spiel trau ich mir definitiv noch einiges zu am Wochenende. Jetzt heißt es aggressiv bleiben und die Putts lochen.”

Scott Jamieson (SCO) startet nach der 63 (-9) und bei gesamt 13 unter Par mit bereits drei Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger in den Moving Day.

Leaderboard Alfred Dunhill Championship

