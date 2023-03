Score verbuddelt

VALSPAR CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab buddelt sich zum Auftakt am Copperhead Course im Innisbrook Resort reihenweise in den Bunkern ein, wassert noch dazu in der “Snake Pit” und startet so nur mit einer total verpatzten 76 (+5) ins 8,1 Millionen Event bei Tampa.

Seinen 9. Cut beim 14. Turnierstart, der Players Championship, schaffte Matthias Schwab zuletzt, dennoch ist der Steirer aktuell nur auf Position 139 im FedExCup zu finden. Bei der Valspar Championship, einem mit 8,1 Millionen Dollar wieder auf Normalniveau ausgetragenem Event, ist das Feld nach den vielen Highlights der letzten Wochen, nicht allzu stark besetzt. Allerdings gilt der Copperhead-Course im Innisbrook Resort als eine besonders anspruchsvolle Golfwiese.

Gleich der erste Drive des Schladming-Pro’s versandet auf der 1 zwar, mit starkem Wedge und gefühlvollem Putt holt er sich am Par 5 am Ende aus gut zwei Metern aber sofort das erste Birdie ab und legt so einen Start nach Maß hin. Fast geht sich sogar auch auf der 2 ein roter Eintrag aus, dem Birdieputt aus vier Metern fehlen am Ende aber wenige Zentimeter. Danach bekommt er bei den Annäherungen allerdings etwas Sand ins Getriebe, was zwar auf der 3 noch gut geht, am zweiten Par 5 zwei Löcher später nach verschobenem Parputt aus einem guten Meter aber nicht mehr.

Mit Ungenauigkeiten im langen Spiel hat er auf den verbleibenden Löchern der Frontnine immer wieder alle Hände voll zu tun, arbeitet sich aber zu weiteren Pars und schafft es so noch ein Abdriften in den Plusbereich zu verhindern. Nach einem wilden Slice auf der 4 und einem Querpass danach zurück aufs Fairway geht sich diese Übung schließlich auf der 10 aber nicht mehr aus und da er sich am Par 5 danach gleich zweimal im Sand eingräbt, findet er sich nach 11 gespielten Löchern plötzlich sogar nur noch bei 2 über Par wieder.

Viel Sand im Getriebe

Das Bild ändert sich zum Leidwesen des Rohrmoosers auch auf den darauffolgenden Löchern nicht und da er es sich mit der Grünattacke am letzten Par einmal mehr am Donnerstag im Sand gemütlich macht und danach noch dazu den Parputt nicht im Loch unterbringt, geht es immer weiter im Klassement in die verkehrte Richtung. Am Par 3 danach kratzt er zwar nach weiterem Sandspiel noch das Par, ein Wasserball zu Beginn der berüchtigten “Snake Pit” mündet dann aber im Doppelbogey, womit eine verpatzte Auftaktrunde mittlerweile recht konkrete Formen annimmt.

Das Dilemma setzt sich auch nahtlos danach weiter fort, denn nach verfehltem Grün beißt ihn am Par 3 der 17 gleich die nächste Schlange. Fast schon magisch zieht dann auch noch der Fairwaybunker den Drive auf der 18 an sich, nach starkem Bunkerschlag und sehenswertem Putt krallt er sich aber sogar noch sein zweites Birdie. Mit der 76 (+5) geht der Auftakt jedoch dennoch gründlich daneben und am Freitag wird er sich mit später Startzeit vom 127. Platz aus wohl schon enorm steigern müssen um überhaupt noch irgendwie das Wochenende erreichen zu können.

“Der Start und der Schluss der Runde war okay mit den Birdies, dazwischen lief leider nicht sehr viel richtig gut zusammen. Das war eine verhaute Runde wie sie leider immer wieder mal vorkommt. Der Cut ist aber dennoch nach wie vor in Reichweite, denn mit einer tiefroten zweiten Runde wäre es schon noch möglich. Wir werden sehen was noch möglich ist”, fasst Matthias Schwab die zähe erste Runde zusammen. Drei Spieler teilen sich nach den ersten 18 Löchern bei 5 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Valspar Championship

