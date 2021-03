Sehenswerter Auftritt

HONDA CLASSIC – 1. RUNDE: Sepp Straka zeigt sich im Gegensatz zu den letzten Wochen deutlich verbessert und legt im schwierigen PGA National von Palm Beach Gardens mit einer 68 einen sehenswerten Start hin, der ihn nur knapp hinter den Top 10 positioniert.

Nach dem enttäuschenden Auftritt beim Players hofft Sepp Straka, dass sich seine Schwungbastelei bei der Honda Classic bezahlbar machen wird. Der Longhitter hat heuer erst einen 25. Platz zu Jahresbeginn auf Hawaii auf der Habenseite stehen. Im Vorjahr, noch vor der Covid-Pause, erreichte der Wiener in Palm Beach Gardens bei Miami immerhin einen 27. Platz.

PGA National gilt als schwerster Par 70-Kurs des Jahres, mit der berüchtigten Bear Trap (Löcher 15 bis 17) auf Jack Nicklaus’ meisterhaftem Golflayout. Lee Westwood (ENG) hofft nach zwei zweiten Plätzen endlich die Siegestrophäe zu stemmen, was ihm vor allem Sungjae Im (KOR), Shane Lowry (IRL) und Adam Scott (AUS) vermasseln wollen.

Der Start glückt mit später Startzeit auf den Backnine mit souveränen Pars planmäßig. Auf der 12 erwärmt sich dann erstmals auch der Putter so richtig und lässt aus fünf Metern das erste Birdie springen, womit sich Sepp rasch in die eindeutig richtige Richtung orientiert. Nach einem Abschlag in den Fairwaybunker erreicht er dann auf der 14 das Grün nicht wie geplant und am Ende fehlen beim Parputt aus knapp drei Metern wenige Zentimeter, womit sein Score wieder bei Level Par steht.

Die berühmt berüchtigte Bear Trap stellt den Longhitter vor keinerlei Probleme, wenngleich er am Par 3 der 15 nach ganz starkem Teeshot eine perfekte Birdiechance aus einem knappen Meter auslässt. Am Par 4 danach zündet er gleich das nächste richtig starke Eisen und aus der doppelten Distanz spielt der 14. Schläger im Bag mit und lässt Birdie Nummer 2 springen.

Stark über die Distanz gebracht

Am Par 5 der 18 bereitet er sich die Grünattacke mit starkem Abschlag perfekt vor, zwar bringt er diese danach knapp nicht am Kurzgemähten unter, nach gefühlvollem Chip ist das nächste Birdie aber perfekt, womit er auch erstmals richtig zu den Top 10 aufschließt. Im aufkeimenden Wind zeigt er auch danach starkes Golf, lässt nichts anbrennen und sorgt am zweiten Par 5 des Platzes nahezu für eine Wiederholung der ersten langen Bahn. Wieder passt der Drive, wieder nimmt er Risiko, wieder verfehlt er das Grün nur knapp und wieder legt er sich mit starkem Kurzspiel das Birdie auf.

Am Par 3 danach erwischt es ihn jedoch dann auch zum zweiten Mal am Donnerstag mit einem Bogey nachdem der Abschlag etwas vom Wind gepackt übers Ziel hinausschießt. Gute Chancen auf der 8 und der 9 lässt er dann zwar ungenützt verstreichen, mit der 68 (-2) und Rang 15 kann sich Österreichs PGA Tour Beitrag aber durchwegs zufrieden zeigen, auch weil sein Spiel im Gegensatz zu den letzten Wochen in allen Aspekten deutlich sicherer und souveräner wirkt.

Matt Jones (AUS) erwischt einen Traumtag und distanziert die ersten Verfolger mit der 61 (-9) um gleich drei Schläge.

Leaderboard Honda Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von der Honda Classic.