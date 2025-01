Sepp bärenstark

Sepp Straka legt bei der American Express mit einer makellosen 65 (-7) am Nicklaus Tournament Course einen bärenstarken Auftakt hin und mischt nach den ersten 18 Löchern im absoluten Spitzenfeld mit.

Mit phasenweise starkem Spiel aber noch ohne Topergebnis im neuen Golfjahr kommt Sepp Straka zu den American Express, dem Auftakt zum West Coast Swing der PGA Tour. Im Bemühen früh in der Saison fett zu punkten ist Österreichs Nummer 1 so golffleißig wie schon lange nicht mehr und ist erstmals seit drei Jahren wieder im PGA West zu Gast.

Das Turnier im Coachella Valley von La Quinta ist bekannt für seine tiefen Scores und mühsam lange Golfrunden auf den drei Kursen Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club und Nicklaus Tournament Course, wo es ab Donnerstag jeweils eine Runde zu absolvieren gilt, bevor am Samstag der Cut bei den besten 65 angesetzt wird. Das Finale wird schließlich traditionell am Pete Dye Stadium Course ausgetragen.

Vor drei Jahren schaffte es Österreichs Nummer 1 in Kalifornien zwar in den Sonntag, kam dort jedoch nicht über einen 49. Rang hinaus. Dies soll sich in diesem Jahr ändern, wobei es am Donnerstag am Nicklaus Tournament Course gilt dafür eine gute Basis zu legen. Nach einem grundsoliden anfänglichen Par, legt Sepp schon am Par 5 der 11 das Wedge sehenswert zur Fahne und krallt sich prompt ein frühes erstes Birdie.

Weiterhin makellos

Auf den Geschmack gekommen legt er am darauffolgenden Par 3 sofort weiter nach, womit er endgültig auf einen durchwegs gelungenen Start in die Auftaktrunde zurückblicken kann. Nur kurz legt er dann auf der 13 eine kleine Verschnaufpause ein, ehe er bereits auf der 14 mit dem nächsten starken Eisen und gefühlvollem Putt das Tempo erneut anzieht. Voll auf der Welle gelingt auch das Wedge ins Inselgrün am Par 5 der 15 nach Maß und mit dem bereits vierten Birdie krallt er sich vorerst regelrecht im absoluten Spitzenfeld fest.

Erstmals lässt er es dann ein wenig ruhiger angehen, kommt jedoch nie in Verlegenheit einen Schlag abgeben zu müssen. Auf den Frontnine angekommen drückt er dann mit dem nächsten Birdie auf der 1 wieder aufs Gas, allerdings nehmen in Folge die Ungenauigkeiten etwas zu, was zwar zu keinen Schlagverlusten führt, allerdings wollen vorerst auch keine weiteren Birdies auf die Scorecard wandern.

Erst auf der 6 segelt eine Annäherung dann wieder stark aufs Grün und mit seinem bereits sechsten Erfolgserlebnis bleibt er weiterhin voll an der absoluten Spitze dran. Das darauffolgende Par 5 verpufft zwar wie schon die vorangegangene lange Bahn der Frontnine ungenützt, den verpassten Schlaggewinn holt er aber sofort am Par 3 der 8 nach und drückt sein Score so auf bereits 7 unter Par.

Im Spitzenfeld

Am Schlussloch lässt er dann nichts mehr anbrennen und marschiert mit einer knallroten und fehlerlosen 65 (-7) zum Recording, was ihn nach der Auftaktrunde als 8. und mit drei Schlägen Rückstand auf Leader J.T. Poston (USA) ganz vorne mitmischen lässt. Am Freitag wartet als nächstes der Stadium Course, ehe er am Samstag noch im La Quinta CC ran muss.

Auch Matti Schmid hat am Donnerstag allen Grund zur Freude, denn der 27-jährige Deutsche packt an gleicher Wirkungsstätte sogar eine bogeyfreie 64 (-8) aus und mischt damit ebenfalls voll im Spitzenfeld mit.

Leaderboard The American Express

>> SKY überträgt Live und in HD von den American Express.