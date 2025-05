Sepp in contention

Sepp Straka hält zum Auftakt der Truit Championship beim allgemeinen Birdiewettschießen mit einer 63 (-7) perfekt mit und mischt damit im Philadelphia Cricket Club nach den ersten 18 Löchern im absoluten Spitzenfeld mit.

Nach einer wohlverdienten einwöchigen Turnierpause, steht Sepp Straka bei den Truist Championship in Philadelphia wieder in den Teeboxen. Das 20 Millionen Turnier zählt zu den elitären Signature Events und findet erstmals unter neuem Namen statt, nachdem bis voriges Jahr noch unter dem alten Sponsor Wells Fargo gespielt wurde. Auch die Location ändert sich, da kommende Woche mit den PGA Championship das zweite Major in Quail Hollow ausgetragen wird.

Der Philadelphia Cricket Club richtete bereits etliche große Turniere aus, allerdings gastiert die PGA Tour erstmals auf dem Kurs in Pennsylvania, was für nahezu alle Spieler somit ziemliches Neuland darstellt. Sepp jedenfalls zeigte zuletzt nach dem kleinen Tief rund ums Masters wieder aufsteigende Form, wie ein souveräner Auftritt in Harbour Town und beim Teamevent in New Orleans untermauerte. Bei der Generalprobe für das anstehende Major mischt verständlicherweise die geballte Weltelite mit, allein der Wetterbericht will nach derzeitiger Prognose an den ersten Tagen wohl nicht so ganz mitspielen.

Der erste Drive rollt auf der 10 dann etwas zu weit aus, weshalb er gleich am Anfangsloch im Kurzspiel etwas Gefühl beweisen muss um das Par noch auf die Scorecard bringen zu können. Auf der 11 wird der Puls dann sogar noch schneller, denn erneut findet er nur das Rough und muss in Folge nach verzogener Annäherung sogar über den Grünbunker pitchen. Nur dank eines starken Putts aus vier Metern verhindert er erneut ein frühes Abdriften in den Plusbereich.

Auf die Birdiespur abgebogen

Der wichtige Save scheint sein Spiel aber eindeutig zu stabilisieren, denn mit dem ersten gefundenen Fairway ergibt sich auch sofort die erste Birdiechance, allein der Putter will aus drei Metern nicht so recht mitspielen. Auf der 4 macht er seine Sache dann aus rund vier Metern aber besser und drückt sein Score erstmals in die roten Zahlen. Sofort legt der seit kurzem 32-jährige auch nach und nimmt sich mit einem super Eisen am Par 3 der 14 richtiggehend den Druck vom Putter.

Richtig im Flow holt er sich am Par 5 der 15 mit Chip & Putt sogar das dritte Birdie in Folge ab und dockt so bereits voll an den Top 10 an. Noch vor dem Turn hat er dann ein weiteres Mal Grund zu jubeln, da er aus einem weiteren starken Eisen auf der 18 aus rund zwei Metern Kapital schlagen kann. Das bringt den „Straka-Express“ auch sofort wieder ins Rollen, wie das nächste Birdie direkt danach aus nicht einmal einem Meter beweist.

Nach einer kurzen schöpferischen Pause, klinkt er sich schließlich am einzigen Par 5 der Frontnine wieder in den allgemeinen Birdiereigen ein und bleibt nach sicherem Zweiputt zum bereits sechsten Schlaggewinn auch weiterhin dem Spitzenfeld treu erhalten. Genug hat Österreichs Nummer 1 damit aber noch nicht und lässt auf der 7 aus zwei Metern das nächste Vögelchen zwitschern.

Erster Verfolger

Perfekt legt er schließlich auch am Schlussloch noch das Eisen aufs Grün lässt aus 1,5 Metern jedoch die Chance auf ein achtes Birdie mit 180° Lipout verstreichen. Mit der 63 (-7) hält er aber dennoch perfekt beim Birdiewettlauf mit und startet als 3. mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf Keith Mitchell (USA) in den zweiten Spieltag.

Neben Sepp ergeht es auch dem zweiten deutschsprachigen Spieler in Pennsylvania durchwegs gut. Stephan Jäger notiert zum Auftakt eine 65 (-5) und wahrt so ebenfalls klar die Chance auf ein mögliches Topergebnis.

