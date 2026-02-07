Sepp Straka lässt am Freitag bei den WM Phoenix Open mit einer 69 (-2) nichts anbrennen und bahnt sich als 52. im TPC Scottsdale den Weg ins erste Wochenende der neuen Saison.
Nach dem doch recht deutlich verpassten Cut beim Saisondebüt bei der Titelverteidigung in La Quinta, scheint Sepp Straka im TPC Scottsdale langsam ins Rollen zu kommen. Zwar ging sich bei einigermaßen trickreichen Windverhältnissen aufgrund eines Bogeys am Schlussloch nur eine 71 (Par) aus, damit biegt Österreichs Nummer 1 aber auf Kurs in Richtung Wochenende in den Freitag ab und hofft nun naturgemäß auf die erste Runde im roten Bereich, womit der Cut wohl keinerlei Probleme darstellen dürfte.
Ganz sicher findet er auf der 10 Fairway und Grün und hat so keinerlei Probleme mit einem grundsoliden Par in den Freitag zu starten. Direkt danach macht er sich das Leben aber ziemlich schwer, kratzt nach verzogenem Drive auf der 11 und einem versandeten Tee Shot auf der 12 aber noch sehenswert die Pars. Nach den wichtigen Saves passt dann aber am Par 5 der 13 alles zusammen und nachdem er ohne grobe Schwierigkeiten das erste Birdie auf die Scorecard zaubert, bleibt er auch weiterhin auf Kurs in Richtung Wochenende.
Nur kurz muss er sich dann in Geduld üben, ehe mit der 15 auch das zweite Par der Backnine dank starker Attacke ein Birdie springen lässt. Kurz danach wird es jedoch auch erstmals unangenehm, denn nach einiger Warterei verzieht er im Stadion Par 3 der 16 den Tee Shot, was schließlich vor den tausenden Fans auch im ersten Bogey mündet. Den Fehler steckt der 32-jährige aber souverän weg, legt die Grünattacke am kurzen Par 4 danach nur knapp vor dem Kurzgemähten ab und stellt sein Tagesscore so sofort wieder auf 2 unter Par.
In Folge spult Sepp dann zwar sehr souverän Par um Par ab, weiteres Birdie will jedoch keines auf die Habenseite wandern. Immerhin hält er parallel dazu auch Bogeys konsequent fern, was ihn am Ende des Tages die 69 (-2) unterschreiben lässt. Damit stemmt er als 52. recht souverän den Cut und wird damit am Sonntag auch im neuen FedEx-Cup anschreiben. Stephan Jäger (GER) konnte die gute Form von Torrey Pines sichtlich mitnehmen, denn nach einer 66 (-5) hat er alle Chancen auf ein weiteres Topergebnis. Ryo Hisatsune (JPN) startet bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Moving Day.